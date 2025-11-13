プラスチック市場規模は2033年までに9,534億米ドルに達し、年平均成長率4.1%で安定的に成長する見通し
市場概要
プラスチック（ポリマーとも呼ばれる）は、その汎用性、製造の容易さ、成形性、低コスト、軽量、そして耐水性といった特性から、ペーパークリップから宇宙船まで、幅広い製品の製造に利用されています。従来、プラスチックは天然ガスや石油から生成されていました。しかし、ポリマー資源の枯渇に伴い、メーカーは再生可能資源の利用を迫られています。バイオプラスチックは、トウモロコシデンプン、おがくず、植物性油脂、食品廃棄物などの再生可能なバイオマス資源から作られるプラスチックです。ポリマーによる環境への悪影響に関する知識の高まりから、メーカーはリサイクル可能な製品の開発に取り組んでいます。市場を牽引する大きな要因の一つは、製品保護のための高性能プラスチック包装ソリューションに対する需要の高まりです。
Straits Researchによると、世界のプラスチック市場規模は2024年に6,640.8億米ドルと評価され、2025年の6,913.1億米ドルから2033年には9,534億米ドルに達し、予測期間（2025～2033年）中に4.1%のCAGRで成長すると予測されています。
包装業界からのプラスチック需要の増加
食品・飲料、消費財、自動車、電気・電子など、多くの業界で製品需要が増加しています。世界の製品消費は、食品・飲料業界における包装材の需要増加によって牽引されています。食品メーカーは、食品の品質劣化を軽減し、汚染を防ぐ包装を求めています。この需要を支えているのは、食品と外部環境との間のバリアとして機能するプラスチックの能力です。
さらに、ポリマーは物理的ストレスに対する耐性と優れた耐久性を備えているため、スポーツ、ファッション、ポリマークレイ、玩具製造など様々な分野でその用途が拡大しています。さらに、成形が容易で、あらゆるサイズや形状の包装材の製造が可能です。優れた弾力性、耐久性、そして美観のため、繊維産業におけるポリマーの用途拡大が進んでいます。さらに、ポリマーの剛性は、自動車や電気部品のスペアパーツの包装にも最適です。このように、食品・飲料、繊維、電気・電子、自動車、消費財といった産業におけるプラスチックの使用拡大は、プラスチック市場の拡大に貢献しています。
プラスチックの使用に関する厳しい規制
製品の適用に関する規制は、市場の成長率に影響を与えると予想されます。ポリマーによる環境被害への懸念の高まりを受け、厳格な政府法やその他の対策が導入されています。多くの企業や政府は、プラスチックの使用による環境被害を軽減するために、より環境に優しい非プラスチックの代替品を採用しています。例えば、国連環境計画（UNEP）は2017年に50カ国以上でクリーン・シーズ・キャンペーンを開始し、各国政府にプラスチック削減策の実施、産業界によるポリマー製包装の削減、製品の改革を促しました。さらに、インドなど一部の国は、2022年までに市場から使い捨てプラスチックを排除することを誓約しています。非ポリマー製品への移行とプラスチック使用の制限は、市場の成長抑制要因として作用しています。
さらに、2022年3月にはナイロビで開催された国連環境総会において、175カ国の首脳や環境大臣らが、2024年末までにプラスチック廃棄物をなくし、法的に執行可能な国際協定を確立するという歴史的な決議を承認しました。
