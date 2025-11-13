株式会社アーチャレス、「ビジネスチャンスEXPO」に出展

～BtoB営業活動の完全自動化を実現するAIマーケティングプラットフォーム「tovira」のご紹介～

株式会社アーチャレス (本社: 東京都新宿区、代表取締役: 石原強、以下 アーチャレス) は、2025年11月26日 (水) ～27日 (木) に東京ビッグサイトで行われる「ビジネスチャンスEXPO in TOKYO 2025 (以下、ビジネスチャンスEXPO) 」に出展することをお知らせいたします。

■出展の見どころ

本展示会では、BtoBマーケティングの効率化を実現する「tovira CoreAnalytics (トビラ コアアナリティクス) 」と「tovira LeadGenerator (トビラ リードジェネレーター) 」を展示し、特に新機能として「コンテンツエンゲージメント機能」を初公開いたします。

1. tovira CoreAnalytics (トビラ コアアナリティクス)

「マーケティング・営業活動の解像度を高める」BtoBアクセス解析サービス

従来のアクセス解析ツールでは把握できなかった「どの企業が」「どのページを」「どれだけ閲覧しているか」を企業単位で可視化できます。

訪問企業の業種や売上規模、部署情報まで特定し、営業活動に直結する具体的なアクションリストを生成します。

2. tovira LeadGenerator (トビラ リードジェネレーター)

「熱量の高いリードを創出する」BtoBアクセス解析サービス

「ダウンロード → 育成 → 商談フローの成立が困難」「非指名キーワードでの流入減少・CVR低下」などデジタルマーケティングの課題を解決することができ、CoreAnalyticsで取得したデータを活用し、リアル・デジタル双方で熱量のある見込み顧客を創出します。

3. 今回初公開！新機能「コンテンツエンゲージメント機能」

ウェブサイトのホワイトペーパーやウェビナー動画を、誰が、何回、どこまで閲覧したかを分析します。

特定の企業 (アカウント) をターゲットに絞り込み、個別最適化されたアプローチを行うマーケティング戦略であるABM広告や、ナーチャリングメールとの組み合わせで、リードの熱量を上げて商談からの契約率を向上することが可能です。

■「ビジネスチャンスEXPO in TOKYO」について

ビジネスチャンスEXPO in TOKYOは、BtoB・販路開拓を目的とした大規模総合展示会です。 フード、ライフスタイル、ものづくり、サービス・DXの4分野の企業が全国から集うBtoB総合展示会です。2つの大規模商談会「首都圏バイヤーマッチング商談会」「全国ものづくり受発注商談会」も同時開催されます。

入場無料 (登録制) で、会期中にオンライン展も開催されます。

■開催概要

イベント名: ビジネスチャンスEXPO in TOKYO

会 期: 2025年11月26日 (水) ・27日 (木) 10: 00～17: 00

オンライン展 11月5日 (水) ～12月3日 (水) 予定

会 場: 東京ビッグサイト 東6ホール

ブース: S-54

主 催: 東京商工会議所

共 催: 株式会社東京ビッグサイト

公式サイト: https://bizchanexpo.tokyo/

株式会社アーチャレスについて

株式会社アーチャレスは「ウェブサイトを優秀な営業マンに変える」をミッションに、企業の見込み顧客の獲得、育成、営業機会創出を伴走支援しています。

住所: 東京都新宿区西新宿5-8-2 惠徳ビル

代表者: 代表取締役社長 石原 強

設立: 2019年5月9日

URL: https://www.archeress.co.jp/

事業内容: 企業のマーケティングDX⽀援、デジタルマーケティングのコンサルティング、ウェブサイト制作

【この件に関するお問い合わせ先】

株式会社アーチャレス

[お問い合わせフォーム] https://www.archeress.co.jp/contact