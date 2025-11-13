RAUL株式会社 代表取締役 江田健二が大阪商工会議所主催セミナー「J-クレジットが生む、新たなビジネスチャンス」で基調講演
2025年12月3日（水）に大阪商工会議所で開催されるセミナー「J-クレジットが生む、新たなビジネスチャンス」にて、RAUL株式会社代表の江田健二が基調講演を行います。
サステナビリティをキーワードにした企業情報を開示するよう社会的要請が強まる中、昨今はCO2排出量開示のみならず、その削減を求める動きもさらに強まっています。2026年度から一部企業を対象に「排出量取引制度」が本格導入されるのを目前に控え、このセミナーでは、カーボンクレジットをめぐる今後の動向と新たなビジネスチャンスについて考えます。江田はセミナーの冒頭で制度の最新動向と、ビジネスチャンスを具体的に解説します。
J-クレジットが生む、新たなビジネスチャンス
日 時： 2025年12月3日（水）13：30～16：30（受付13：00～）
会 場： 大阪商工会議所 4階 402号会議室
大阪市中央区本町橋2番8号
主 催： 大阪商工会議所、大商「SDGs・ESGビジネスプラットフォーム」
共 催： 近畿経済産業局
参加費： 無料
定 員： 80名
詳細・申込
https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202510/D22251007010.html
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来
https://amzn.to/30PaZTl
「脱炭素化」はとまらない！ー未来を描くビジネスのヒントー（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4425985214/
IoT・AI・データを活用した先進事例8社のビジネスモデルを公開 エネルギーデジタル化の最前線2020
https://www.amazon.co.jp/dp/4885555035/
世界の51事例から予見する ブロックチェーン×エネルギービジネス
https://www.amazon.co.jp/dp/4885554926
ビジネス屋と技術屋が一緒に考える脱炭素
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4274230570/
キーワードでわかる！ 脱炭素と電力・エネルギー［特別編集版］
https://amzn.to/3CdL5e8
図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4297139359/
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： https://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
お問い合わせフォーム http://pps-net.org/contact
