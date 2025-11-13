世界の住宅用バッテリー市場は驚異的な年平均成長率17.06%で成長
導入
住宅用バッテリーは、将来の使用に備えて電気エネルギーを蓄えます。リチウムイオン電池または鉛蓄電池は、充放電サイクルに優れているため、最も一般的なタイプです。これらのバッテリーは、安定した電力系統接続のない遠隔地で非常に有益であることが証明されています。屋根置き太陽光発電システムを設置する住宅が増えるにつれて、これらのバッテリー市場は拡大すると予想されています。これらの屋根置き太陽光発電システムにより、ユーザーは停電時に電力を蓄えることができます。
市場動向
住宅屋上太陽光発電設備の増加が世界市場を牽引
この大幅な継続的なコスト削減により、リチウムイオンは、住宅用エネルギー貯蔵および消費者向け電子機器市場において、今後も優先的な電池化学としての地位を維持すると予想されます。世界中の多くの政府は、電力需要を満たすために太陽光や風力などの再生可能エネルギー源を利用することで、石炭やディーゼルへの依存を徐々に減らしています。都市部の土地不足と増大する電力需要への対応の必要性を考えると、屋上太陽光発電は最良の代替手段の一つと考えられています。太陽エネルギーは断続的で夜間は不足するため、屋上太陽光発電システムはバッテリーストレージに大きく依存しています。屋上太陽光発電システムは、BESSによって蓄電された電気を生成し、その後自家消費に使用します。
リチウム硫黄電池技術の将来動向が大きなチャンスを創出
太陽光発電の普及に伴い、バッテリーストレージソリューションの成長が見込まれます。リチウムイオン電池は、高エネルギー密度、高出力電圧、そして低い自己放電率から好まれています。リチウム硫黄電池は新しく、標準的なリチウムイオン電池よりも2ボルトの開回路電圧と2600Wh/kgのエネルギー密度を誇ります。リチウム硫黄電池は、リチウム負極と硫黄正極を備えています。放電により、リチウムの負極が電解液中で溶解し、リチウムイオンが硫黄正極に移動して多硫化物イオン（Li?S?）を形成します。充電中に多硫化物イオンが分解すると、リチウムイオンは負極になります。反応が完了に近づくと、Li?S?とLi?Sは溶液から分離し、固体残留物を形成します。これにより、正極の硫黄の移動度と電池容量が低下します。
地域分析
米国では近年、再生可能エネルギー源のインフラ投資の増加に伴い、住宅用蓄電池システムの普及が進んでいます。可処分所得の増加と在宅勤務の拡大により、住宅の電力消費量は増加すると予想されています。需要が高まる時期には、蓄電システムが住宅への電力供給を支えています。住宅用蓄電容量は2020年に420MWに達し、70%以上の増加となりました。米国のインセンティブプログラムは、住宅用蓄電システムを支援しています。住宅用蓄電システムは、新規および既存の分散型エネルギー源を支援するカリフォルニア州の自家発電インセンティブプログラム（SGIP）の重要な構成要素です。小規模再生可能エネルギー源の普及と蓄電技術の発展により、住宅用蓄電池市場は今後拡大すると予想されています。
中国は、アジア太平洋の住宅用バッテリー市場において、最大のエネルギー貯蔵容量を誇っています。政府の政策と規制により、中国市場は拡大すると見込まれています。補助金や設置目標を通じて、中国政府は太陽光発電機器の国内需要を高める能力を示してきました。中国には、BYDやAmperex Technologyなど、日本や韓国の競合他社よりも優遇される最大手のバッテリー生産者がいくつかあります。中国は、世界の部品生産の60％、世界のセル生産能力の77％、世界の原材料精製の80％を管轄しています。バッテリー価格の低下により、住宅市場でバッテリーがより頻繁に使用されています。2021年の最初の9か月で、中国では住宅用屋上太陽光発電容量が合計7.41GW増加しました。これは、前年比2.14GWの増加で、64.61％の増加です。堅調な市場成長にもかかわらず、中国政府はすべての市場セグメントで太陽光発電システムへの補助金を削減しました。
