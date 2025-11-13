TVアニメ『忘却バッテリー』より、キャラクターがハムスターの姿になったビーズマスコット「ハムまるこっと」が登場！ てのひらサイズの「ハムまるこっと」と、いつでもどこでも一緒に！
TVアニメ『忘却バッテリー』より、「ハムまるこっと」の発売が決定いたしました！
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピ SHOP ONLINE、他アニメグッズ取り扱い各店での販売を予定しております。
「ハムまるこっと」は、キャラクターがハムスターの姿になった、てのひらサイズのビーズマスコットです。
本商品は、全6種（［清峰 葉流火］［要 圭］［籐堂 葵］［千早 瞬平］［山田 太郎］［土屋 和季］）の中から、ランダムで1つ封入されます。
単品でのご購入はもちろん、1BOXご購入の際は、全6種をコンプリートすることができます！
ハムスターになったキャラクター達が、それぞれの野球アイテムを持っている姿がとっても可愛い！
ボールチェーン付きなので、カバンなどに着けても持ち歩きが可能です。
お好きな組み合わせで、並べて写真を撮るのもおすすめです！いろんな楽しみ方で可愛がってあげてくださいね！
・素材:ポリエステル
・サイズ:約75mm×60mm以内
・価格:1個 880円（税込）/1BOX（6個入り） 5,280円（税込）
・種類:全6種（［清峰 葉流火］［要 圭］［籐堂 葵］［千早 瞬平］［山田 太郎］［土屋 和季］）
・メーカー:株式会社 NEO GATE
【発売予定日】
2026年3月中旬より順次発売予定
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
他、アニメグッズ取り扱い店舗にて販売予定。
▼ご予約について
2025年11月13日（木）17：00より順次ご予約を受付致します。
※販売開始日は各店舗により異なる場合が御座います。
※無くなり次第販売を終了させていただく場合が御座います。ご了承ください。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
＜株式会社NEO GATE公式商品ページ＞ https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式X＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称：株式会社NEO GATE
設立年月：2014年（平成26年）5月21日
代表者：影近 征也（かげちか まさや）
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-5-15-103
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037
事業内容:ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社 NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL：03-6300-6035 FAX：03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
（C）みかわ絵子／集英社・KADOKAWA・MAPPA
配信元企業：株式会社ネオゲート
