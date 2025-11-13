設計自由度と量産効率が生む高成長――ロール成形バッテリーエンクロージャ市場、年平均成長率27.2%で急拡大
ロール成形バッテリーエンクロージャとは、電動車両の駆動用バッテリーパックを保護・支持する筐体を、ロール成形技術により製造した製品である。ロール成形は板材を連続的に塑性加工することで、軽量性と高い剛性を兼ね備えた構造部材を効率的に生産できる特徴を持つ。従来のアルミ押出や鋳造によるエンクロージャに比べ、設計自由度の高さと量産コストの低減が可能であり、車体軽量化と製造効率の両立に資する点で自動車メーカーにとって戦略的な部材選択肢となっている。また、耐衝撃性や熱拡散性に優れることから、電池安全性の確保にも直結し、車両全体の信頼性を支える基盤的コンポーネントである。
市場成長と産業的価値
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルロール成形バッテリーエンクロージャ市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/569428/roll-formed-battery-enclosure）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが27.2%で、2031年までにグローバルロール成形バッテリーエンクロージャ市場規模は12.64億米ドルに達すると予測されている。日本市場においても、電動車両の生産比率上昇に伴い、軽量化・コスト効率・安全性の三要素を兼ね備えたバッテリーエンクロージャへのニーズは一層高まると考えられる。産業的価値としては、単なる部材供給に留まらず、完成車の競争力に直結する戦略部品としての位置付けを持つことが特徴である。したがって、自動車メーカーや部品サプライヤーにとっては投資判断に直結する分野であり、金融・投資関係者にとっても成長ポテンシャルの高い注目領域である。
競争環境と日本への示唆
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ロール成形バッテリーエンクロージャの世界的な主要製造業者には、蘇州億創特、Novelis、祥鑫科技、Magna International、广西巨石新能源、柳州奥紱永興、佛吉亜、Voestalpine Metal Forming GmbH、普熱斯勒科技、華翔汽車金属部件などが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約69.0%の市場シェアを持っていた。日本市場にとって示唆されるのは、単なる輸入依存ではなく、国内メーカーが強みを持つ精密加工技術や高品質アルミ素材の活用により、付加価値型エンクロージャの開発を進める余地がある点である。また、完成車メーカーと素材メーカーの連携強化により、設計・生産一体型のバリューチェーンを構築することが、日本の競争優位性確立に不可欠である。
導入意義と戦略的展望
ロール成形バッテリーエンクロージャの導入意義は、第一に車体軽量化による航続距離向上、第二に量産効率化によるコスト削減、第三に安全基準対応の強化にある。これらは自動車メーカーの収益性とブランド価値に直結し、ひいてはEV市場拡大の推進力となる。政策担当者にとっては、サプライチェーン強化や国内製造業の競争力向上といった産業政策の観点から注視すべき領域である。また、投資家にとっては、急成長市場であるがゆえに、技術力・顧客基盤・生産能力を兼ね備えた企業が中長期的に高いリターンをもたらす可能性がある。戦略コンサルティングの観点では、企業が単なる部品供給者に留まらず、完成車メーカーの開発初期段階から関与し、製品設計と量産体制を統合的に最適化することが成功要因となる。今後の市場拡大を見据えれば、日本企業にとってはグローバルパートナーシップの形成と国内生産基盤の強化を両立させる戦略が求められる。
