【静岡初開催】イベントを支えるボランティアスタッフ大募集！「Wonderful Christmas と ランタンナイト」
株式会社nonii（本社：静岡県静岡市葵区、代表取締役：片寄裕介）は、
2025年12月19日（金）～21日（日）の3日間、駿府城公園 紅葉山庭園前広場にて
静岡の冬を彩る大型クリスマスマーケット「Wonderful Christmas と ランタンナイト SHIZUOKA 2025」を初開催いたします。
静岡のまちを優しく灯すランタンの光のもと、家族や友人、大切な人と過ごす“物語のような3日間”がはじまります。
絵本のような空間で過ごす、家族のクリスマス
本イベントは、絵本のページをめくるように光と温もりが広がるクリスマスマーケット。
会場には、ローストチキンやホットワイン、シュトーレンなどの冬のグルメ、
北欧モチーフの雑貨やワークショップなどが並び、子どもから大人まで楽しめる空間を演出します。
夜には、幻想的な「クリスマスランタンナイト」を開催。
夜空に浮かぶランタンが、静岡の冬の空をやさしく照らします。
空間プロデューサーとナビゲーターによる演出が、訪れる人々の心を温めます。
イベント概要
名称：Wonderful Christmas と ランタンナイト SHIZUOKA 2025
日程：2025年12月19日（金）～21日（日）
19日（金）14:00～20:00
20日（土）11:00～20:00
21日（日）11:00～19:30
会場：駿府城公園 紅葉山庭園前広場
静岡県静岡市葵区駿府城公園１－１
JR静岡駅より徒歩約15分
■ ボランティア活動について
活動時間：各日 10:00～20:00
※1日のみや、3日間の参加も大歓迎です！
活動内容（予定）：
・来場者の案内、誘導
・チケット受付サポート
・会場内の案内補助
・イートインエリアの清掃、ゴミ回収
・出店者の案内補助
・その他、会場運営に関わる各種サポート
※当日の状況や希望に応じて調整します。
■ 大切にしたいマインド
ご来場の皆さまの”楽しいひととき”を、笑顔とチームの力でサポートしていただきます。
目の前の人に関心を持ち「この人に楽しんでもらいたい」という根本のマインドが、自然と会場全体に伝わっていきます。共感と常にポジティブな姿勢でイベントを盛り上げてくださる方のお申し込みをお待ちしております。
イベント会場というステージに立っている意識をもち、ただの作業ではなく、来場者さまが安心して楽しめる空間をつくる大切な役割という意識をもって活動していただきます。一つひとつの行動に心を込めて、「心地よかった」「また来たい」と感じてもらえる体験を届ける大切な存在です。
■ 募集要項
対象： 高校生以上の方
条件：
・人と接することや楽しいことが好きな方
・体を動かすのが苦じゃない方
・協調性のある方
・来場者の方に寄り添い、心から楽しんでもらいたいという気持ちがある方
未経験歓迎！ お一人での参加はもちろん、お友達同士での応募も大歓迎です！
＼ボランティア特典／
・入場チケット無料［本人含めお連れ様 4名まで］
・会場内で使える割引チケット2,000円分プレゼント［本人のみ］
・3名以上のグループ参加でランタン1基プレゼント
・お知り合いのASOBOエリア無料招待
◎ 応募方法
■ 応募方法
STEP1：公式LINEを追加
まずは下記リンクから、イベント運営 株式会社noniiのLINEを追加してください
株式会社noniiのスタッフLINE
https://line.me/ti/p/WKsF2hitLh
必ず追加後は下記をお送りください。
- - - テンプレート - - -
【クリスマスボランティアスタッフ応募】
・お名前：
・電話番号：
・参加可能な日程：
2025年11月22日（土）
2025年11月23日（日）
2025年11月24日（月・祝）
- - - - - - - - - - - - - - - -
LINEの送付後：運営よりメッセンジを確認し返信させていただきます。
１. ボランティアスタッフのグループLINEに招待
２. 当日の役割分担やマニュアルを共有させていただきます。
皆様からのご応募お待ちしております！
LINEからご質問も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
Instagramで最新情報を発信中！
イベントの最新情報や出店者紹介、会場演出の裏側などは
Instagram公式アカウント @xmas_shizuoka(https://www.instagram.com/xmas_shizuoka/) にて随時更新しています。
フォローしていただくと、出店情報や来場者向けのコンテンツをいち早くチェックできます。
これまでの実績
株式会社noniiでは「おいもフェス SHIZUOKA」(https://oimofes.jp/)「アイスフェス＆アジアン夜市 SHIZUOKA」(https://ice-asian.jp/)「全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA」(https://nabe-matsuri.jp/)など、季節ごとに楽しめるイベントを開催し、毎回1万人以上を動員。
2024年・2025年には県内イベントランキング第1位を獲得し、地域密着型イベントの実績を築いてきました。
会社概要
会社名：株式会社nonii
所在地：静岡県静岡市葵区与左衛門新田26-1
代表取締役：片寄 裕介
設立：2022年3月
従業員：32名
会社ホームページ：https://nonii.co.jp
イベント公式サイト：https://xmas-shizuoka.jp/
Instagram：@xmas_shizuoka(https://www.instagram.com/xmas_shizuoka/)