FiNX株式会社との業務連携に関するお知らせ

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するブリッジコンサルティンググループ株式会社(https://bridge-group.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役CEO：宮崎良一、東証グロース：証券コード9225、以下「当社」）は、上場企業の戦略的IR支援を強みとするFiNX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：後藤俊仁、以下「FiNX」）と、上場企業の情報提供体制の強化支援を提供することを目的に、業務連携を開始したことをお知らせいたします。

業務連携の背景

当社は、設立以来、IPO準備会社向けに、アカウンティング、ガバナンス、ファイナンス及び法定開示の領域を中心とした経営管理コンサルティングを強みとし、数多くの企業の上場支援を実施してまいりました。

近年では、支援社属性の幅を広げ、上場会社に向けたガバナンス体制の強化や経営管理の高度化、M&A戦略支援など、上場会社と資本市場をつなぐ多面的な支援に注力しています。

また近年、東京証券取引所では、上場会社の企業価値向上を目的として市場区分の見直しや「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」への要請、さらに2025年７月にはIR体制の整備を義務付けました。

このような流れのなか、これまで当社で十分に支援できていなかったIR領域について、投資家目線での客観的なアドバイスをベースとした企業のIR戦略立案から実行支援・資料制作を強みとするFiNXと連携することで、上場企業の「攻めのIR」実現に向けた包括的なサポート体制を構築しました。

業務連携の概要

1. 戦略的IR資料制作の共同提供

FiNXの代表者をはじめとした、上場企業でのCFO経験を有する人材の知見を活かし、投資家視点を重視したIR資料・プレゼンテーションの高度化支援を行います。



企業の成長ストーリーや中長期戦略を的確に市場へ伝えることを目的に、徹底した市場分析・競合比較・ESG要素を含むストーリーテリングを強化します。

2. IR体制構築コンサルティング

ガバナンス・ディスクロージャー領域を得意とする当社が、FiNXのIR戦略構築力と組み合わせることで、「投資家に選ばれる企業」への転換を支援します。



IR体制整備に必要なリソースの最適化にあたっては、当社が運営する会計士に特化したプロフェッショナル人材データベース『会計士.job』を活用し、提供します。

今後の展望

本連携を通じ、当社は上場企業の経営支援領域をさらに拡張し、「ガバナンス × ファイナンス × IR」の三位一体による統合的支援を推進します。

これにより、上場企業のPBR改善・株主リレーション強化・資本市場でのプレゼンス拡大を実現し、「攻めのIR」を通じた企業価値向上を加速させます。

当社は今後も、成長企業の伴走者として、日本企業の持続的成長と株主価値最大化に寄与するコンサルティンググループとして、資本市場と経営をつなぐ橋を架けてまいります。

FiNXについて

私たちは、上場企業の経営層と対話を重ねてきたIRの専門性を土台に、企業の本質的な価値を伝える支援を行っています。

数字だけでは語れない挑戦の背景に光をあて、上場・未上場を問わず、経営者の思いと未来の可能性を投資家とつなぎます。

未上場企業に対しても、CFOの右腕として戦略的IRや事業構想をともに描き、企業価値の進化をともに支えます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/33_1_e7433695cfcd581115f2c2d019bd53eb.jpg?v=202511130458 ]ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」というコーポレートミッションを通じて、「幸せの懸け橋に～人と企業を成長へ導く存在であり続ける～」というグループビジョンの実現を目指しております。

主に、IPO支援、内部監査や内部統制などのリスクマネジメント支援、決算開示やIFRS導入などのアカウンティング支援、M&A、資金調達などのファイナンシャルアドバイザリー、CxO人材を中心とした人材採用支援を提供し、上場企業、上場予備群の成長支援を行っております。その他、公認会計士等に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでおります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/33_2_64aa1ab29e486be061046f05530153b3.jpg?v=202511130458 ]

本件が当社の業績に与える影響は軽微です。