那須エリア移住定住ポータルサイト『那須にすんで、』公開

「那須にすんで、」事務局（那須塩原市移住促進センター）は、那須エリア４市町（那須町・那須塩原市・大田原市・那珂川町）への移住定住促進を目的としたポータルサイト『那須にすんで、』(https://nasunisunde.jp)を公開しました。

那須エリアは、栃木県北東部に広がる那須野が原一帯を指し、４市町（那須町・那須塩原市・大田原市・那珂川町）から構成されています。東京からのアクセスも良好で、雄大な自然、豊富な温泉、歴史文化、都市機能のバランスが取れた暮らしやすい地域です。

ポータルサイト内のコンテンツとして『移住者の声』（先輩移住者へのインタビュー記事）の第一弾を掲載。記事では「自然に抱かれた環境での子育て」「都市から離れてのびのびとした暮らし」「東京へ通勤できる範囲での二拠点生活」といったそれぞれのライフスタイルが垣間見える内容や「移住者に開かれたコミュニティ」「安心して挑戦できる風土」など、人と場所にフォーカスされたリアルな声を紹介しています。

また、４市町の魅力をはじめ、補助制度や空き家バンク、起業・リモートワーク支援、相談窓口などの情報を一元化し、分かりやすく提供しています。

今後も、認知度の高い「那須」を入口として、４市町それぞれの魅力を発信し、移住定住促進を図ります。

■那須エリア移住定住促進ポータルサイト「那須にすんで、」

URL：https://nasunisunde.jp(https://nasunisunde.jp)

運営：「那須にすんで、」事務局（那須塩原市移住促進センター）

●ポータルサイト「那須にすんで、」キービジュアル

■『移住者の声』第一弾（先輩移住者へのインタビュー記事）

●那須町：櫻庭賢輝さん、千穂さん

インタビュー記事はこちらから(https://nasunisunde.jp/voice/202/)

●那須塩原市：刈谷真樹子さん

インタビュー記事はこちらから(https://nasunisunde.jp/voice/125/)

●大田原市：千田拓真さん

インタビュー記事はこちらから(https://nasunisunde.jp/voice/191/)

●那珂川町：磯野奈央子さん

インタビュー記事はこちらから(https://nasunisunde.jp/voice/211/)

今後もポータルサイト『那須にすんで、』を通じて那須エリア４市町の魅力的な暮らしや情報を定期的に発信していきます。那須エリアの移住に興味をもった際には下記よりお気軽にお問い合わせください。

相談窓口：https://nasunisunde.jp/community/

