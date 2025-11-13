アントシアニン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月12に「アントシアニン市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アントシアニンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アントシアニン市場の概要
アントシアニン市場に関する当社の調査レポートによると、アントシアニン市場規模は 2035 年に約 1100 百万 米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アントシアニン市場規模は約 373.99 百万 米ドルとなっています。アントシアニンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アントシアニン市場シェアの拡大は、世界の食品と飲料業界における植物由来およびクリーンラベル製品の増加によるものです。食品と飲料市場における植物由来およびクリーンラベル製品の需要増加は、アントシアニンの世界的な需要を促進しています。顧客の約70%がクリーンな原料を使用した製品を積極的に求めていることが分かりました。このことが、世界の食品と飲料業界が製品に天然の着色料や添加物を使用するよう促し、市場を強力に牽引する要因となっています。
https://www.sdki.jp/reports/anthocyanin-market/81522
アントシアニンの市場調査では、抽出、安定化、バイオアベイラビリティ向上における技術進歩により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。原材料からの非効率的な抽出と急速な劣化につながる化学的不安定性が、アントシアニンの商業的可能性を制約していた初期の課題の一部でした。私たちは、抽出率を上げるためのいくつかの抽出技術について観察と分析を行い、200Wの超音波浴槽で70―71℃、180バールで加圧液体抽出を行うと、重量で約85％―87％のアントシアニンが抽出される最高の結果になることを発見しました。これらの技術は、アントシアニンの商業化を支え、市場規模を拡大させています。
しかし、標準化が限られているため、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。アントシアニンの品質は原材料と抽出方法に非常に敏感であり、色の強度と化学組成に大きなばらつきが生じます。果物や野菜の種類、栽培方法、製造工程の違いにより、色素プロファイルにばらつきが生じる可能性があります。こうした標準化の不備により、製造業者はすべてのバッチにおいて製品の品質と信頼性を一定に保つことが困難になり、消費者の信頼と処方の性能に影響を与えます。
アントシアニン市場セグメンテーションの傾向分析
アントシアニン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アントシアニン の市場調査は、アプリケーション別、ソース別、タイプ別、抽出法別、化学修飾別と地域別に分割されています。
https://www.sdki.jp/sample-request-81522
アントシアニン市場は、化学修飾別に基づいて、カプセル化、エステル化、グリコシル化、その他の化学修飾に分割されています。これらのうち、カプセル化セグメントは、予測期間中に39.4%のシェアを占めると予想されています。カプセル化は、これらの脆弱な天然色素の安定性、バイオアベイラビリティ、および保存期間を向上させる上で非常に重要です。スプレードライ、ナノカプセル化、リポソーム送達などの方法により、アントシアニンは光、pH、温度の影響を受けずに無傷のままであり、機能性と外観品質を向上させた食品、栄養補助食品、化粧品の処方に効果的に利用されています。
