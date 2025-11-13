近年、豪雨災害が各地で発生している現状を踏まえ、河川施設整備の目的や効果について都民の理解をいただくために神田川・環状七号線地下調節池（以下、環七地下調節池）インフラツアーを東京都建設局、（公財）東京都公園協会、民間事業者（見学会拡大パートナー）が連携して実施いたします。より多くの方に河川施設を知っていただけるよう、見学会を組み入れた様々なツアーやイベントを企画しています。普段立ち入ることのできない巨大地下トンネルの見学に皆様のご参加をお待ちしております。

１ 主なツアー・イベント内容（HPにて順次公開）

（A） 期間限定公開の「環七地下調節池」＆日本最大級のモスク「東京ジャーミイ・トルコ文化センター」見学バスツアー（B） ２つの巨大な地下空間！環七地下調節池と首都圏外郭放水路見学バスツアー（C） トンネル内でやまびこ体験！限定企画・巨大地下空間「地下調節池」見学ツアー（D） ＜大人の社会科見学＞『感動イベント企画！環状七号線地下トンネル×プラネタリウム』（E） 女性落語家三遊亭遊七さん同行！限定公開の巨大地下空間「地下調節池」見学ツアー※すべてガイド付きのツアー・イベントとなります。

２ 開催日（全12日）

３ 民間事業者（見学者拡大パートナー）

・株式会社イオレ・クラブツーリズム株式会社

４ ツアー・イベントの申込み方法

下記の建設局ホームページよりお申込みいただけます。

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/river/keihatsu/infra.html

※建設局HPのトップからは「河川>河川に関する普及・啓発・利用促進>神田川・環七地下調節池インフラツアー」と選択いただくとアクセスできます。

〇ツアーの中止等について

ツアー応募人数が最少催行人数に満たない回、自然災害など予期しない状況が発生した場合は東京都の判断により中止とします。また、大雨等で調節池の中に水が入っている時や水が入ることが予想される場合には、調節池の一部に立ち入ることができないため、見学会及びイベントの中止または縮小開催されることとなります。

〇お問合せ先

東京都 建設局 河川部 計画課 電話03-5320-5414公益財団法人 東京都公園協会 水辺事業部 調整課 電話03-3553-7240