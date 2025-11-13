「東京パークガーデンアワード（以下TPGA）」は公益財団法人 東京都公園協会が実施するガーデンコンテストです。代々木公園でスタートしたこのガーデンコンテストの最大の特徴は、宿根草を活用した「持続可能なロングライフ・ローメンテナンス＊」のガーデンコンテストであること。デザインはもとより、植物や土壌の高度な知識が求められ、今までのものとは一線を画すガーデンコンテストです。この度、約1年間の審査を経て第3回TPGA（砧公園）のグランプリほか受賞者が決定しました。ガーデンは砧公園でご覧になれます。また、第4回TPGA（夢の島公園）の入賞者5名が2025年9月末に決定。2025年12月の植栽後、同月下旬（予定）よりガーデンの見学が可能になり、翌年4月から3回の審査を経て各賞が決定します。四季の移ろいとともに変化するガーデンを、ぜひ現地でお楽しみください。＊ロングライフ・ローメンテナンスなガーデン：宿根草や球根植物を中心に、季節ごとの植え替えをせずに長く楽しめる花壇。

■受賞作品（敬称略）

グランプリ Cガーデン

作品タイトル ：Ladybugs Table 「てんとう虫たちの食卓」ガーデン制作者 ：小野 雄大（Swallowtail Garden）

準グランプリ Aガーデン

作品タイトル ：Gathering of Bouquet ～庭の花束～ガーデン制作者 ：保坂 悠平

審査員特別賞 Eガーデン

作品タイトル ：「みんなのガーデン」から「みんなの地球(ほし)」へガーデン制作者 ：太田 敦雄（ACID NATURE 乙庭）

入賞 Bガーデン

作品タイトル ：Circle of living things ～おいでよ、みんなのにわへ～ガーデン制作者 ：世田谷bajicoポットラックガーデン（代表デザイナー：石野 夕華）

入賞 Dガーデン

作品タイトル ：KINUTA “One Health” Gardenガーデン制作者 ：合同会社百暮（代表デザイナー：高橋 祐眞）

砧公園コンテスト会場案内

■第4回東京パークガーデンアワード 夢の島公園について

「海辺のサステナブルガーデン」をテーマとした「第4回東京パークガーデンアワード 夢の島公園」へ全国より多数の応募があり、書類審査の結果、9月末に入賞者5名が決定いたしました。2025年12月の入賞者によるガーデン制作、2026年4月からの計3回の審査を経てグランプリが決定いたします。※入賞者によるガーデン制作終了後の2025年12月下旬（予定）より、植え付けが終了したガーデンをご覧いただけます。季節とともに移り変わるガーデンを、ぜひ現地でお楽しみください。

ガーデン設置場所

都立夢の島公園「グリーンパーク」内（〒136-0081 東京都江東区夢の島2-1）

■東京パークガーデンアワード特設HP

特設HPでは、第1回代々木公園、第2回神代植物公園、第3回砧公園の詳細や、フォトレポートでコンテストガーデンの移り変わりもご覧いただけます。

https://www.tokyo-park.or.jp/special/kadan/

■東京パークガーデンアワードに関するお問い合わせはこちら

公益財団法人 東京都公園協会公園事業部 事業開発課TEL：03-3232-3028