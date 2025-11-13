¡ÒTAKANAWA GATEWAY CITY¡¡½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÓTAKANAWA GATEWAY CITY CHRISTMAS 2025
¡ã¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ä
¡ãÅ¸³«¥á¥Ë¥åー°ìÎã¡ä
¡¡ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´î㔟 ÍÛ°ì¡¢°Ê²¼¡ÖJRÅìÆüËÜ¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥ß¥Í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§É½µ±¹¬¡Ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡§¾®¾Â ÃÒ»Ò)¤Ï2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY CHRISTMAS¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡× TAKANAWA GATEWAY CITY½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï½Ëº×¤Î¥Ñ¥ìー¥É¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ë¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¡¢³¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Gateway Park¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë2ËÜ¤ÎËÜÊª¤Î¤â¤ß¤ÎÌÚ¡ÖWarm Trees¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤³¤ì¤é¤ÎÌÚ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤ò²¹¤«¤¯¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Ëè»þ0Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢²»³Ú¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¸÷¤ÈÊ®¿å¤Î¥·¥çー¡ÖGateway Parade¡×¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂÎ¸³¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥Ñ¥ìー¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò½é¤á¤Æ¤ÎTAKANAWA GATEWAY CITY CHRISTMAS¤ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.takanawagateway-city.com/christmas2025
³«ºÅ³µÍ×
¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£¾ì½ê¡§TAKANAWA GATEWAY CITY
¢£³«ºÅ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§
£±.¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー Sandra Navarro ¤Ë¤è¤ë¡¢³¹¤ò¥Ñ¥ìー¥É¤¹¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
£².¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÖWarm Glow¡×¡õ2ËÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¡ÖWarm Trees¡×
¡¡³¹Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÖWarm Glow¡×¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë2ËÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬ÅÐ¾ì¡£Ëè»þ0Ê¬¤Ë¤ÏTAKANAWA GATEWAY CITY¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æー¥Þ¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¸÷¤äÊ®¿å¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡ÖGateway Parade¡×¤ò³«ºÅ¡£
£³.¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ìー¥É¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
£´.¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
¡¡ JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡¢¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡¢¥¨¥¥Ê¥«¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡£
£µ. ILLUMINACTION¡¡～¤³¤Î³¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë～
¡¡ ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖILLUMINACTION¡×¤ò³«ºÅ¡£
¼çºÅ¡§ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥ß¥Í¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¡¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
£±.¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Êºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー Sandra Navarro ¤Ë¤è¤ë¡¢³¹¤ò¥Ñ¥ìー¥É¤¹¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤àÉ½¾ð¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1984Ç¯¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢À¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£
É½¸½ÎÏË¤«¤ÊÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥íー¥¯¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤È¥¦¥£¥Ã¥È¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµµá¡£
¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤ò¤â¤ÄÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØThe Guardian¡Ù¡ØThe Economist¡Ù¡ØThe New Yorker¡Ù¡ØThe New York Times¡Ù¤Ê¤É¤Î¿·Ê¹¡¦»¨»ï¤«¤é¡ØPenguin Random House¡Ù¡ØOxford University Press¡Ù¡ØMicrosoft¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ïー¥¯¤â¡£
£².¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÖWarm Glow¡×¡õ2ËÜ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¡ÖWarm Trees¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ò²¹¤«¤¯¤ª·Þ¤¨¤·¡¢³¹Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÖWarm Glow¡×¤ò³«ºÅ¡£¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤ÎÀµÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¹¾ì¡ÖGateway Park¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2ËÜ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¡ÖWarm Trees¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ëè»þ0Ê¬¤Ë¤Ï¡¢TAKANAWA GATEWAY CITY¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æー¥Þ¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖGlorious Gateway -The Theme of TAKANAWA GATEWAY CITY-¡×¤òBGM¤Ë¡¢¸÷¤äÊ®¿å¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ëÆÃÊÌ±é½Ð¡ÖGateway Parade¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±é½Ð¤Ï¡¢¸÷¤Î¶õ´Ö±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPixelEngine ¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹Á´ÂÎ¤ò¸÷¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à±é½Ð¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<³«ºÅ³µÍ×>
¡¦ÅÀÅô´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦ÅÀÅô¼°¡§11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡17:00～¡¡
¡¦ÅÀÅô»þ´Ö¡§ËèÆü 16:00～23:00¡¡¡¡¢¨½éÆü11/29¤Î¤ß17:00～
¡¦¥¨¥ê¥¢¡§2F Gateway Park¡¢1F ¹âÎØ¥ê¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¡¢Àô³Ù»ûÄÔ¡¦¹âÎØÄÔ¹¾ì
¡¦Gateway Parade ¡§2F Gateway Park Ëè»þ0Ê¬¡ÊÌó5Ê¬´Ö¡Ë
2ËÜ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¡ÖWarm Trees¡×¥¤¥áー¥¸
²»³Ú¡¦¸÷¡¦Ê®¿å¥·¥çー¡ÖGateway Parade¡× ¥¤¥áー¥¸
£³.¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
TAKANAWA GATEWAY CITY¤Ë¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ìー¥É
Æü»þ¡§11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00～
¾ì½ê¡§TAKANAWA GATEWAY CITY
¿´Ìö¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ìー¥É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¢ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ò±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é³¹¤òÎý¤êÊâ¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥ìー¥É¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏGateway Park¤ÇÅÀÅô¼°¤â³«ºÅ¡ª
¢¨¥Ñ¥ìー¥É¤Î»²²Ã¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://coubic.com/lumine-newoman/1687468
¢£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÖWarm Glow¡×ÅÀÅô¼°
»þ´Ö¡§11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00～
¾ì½ê¡§2F Gateway Park
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÖWarm Glow¡×¡õ2ËÜ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¡ÖWarm Trees¡×¡¡¤¬½éÅÀÅô¡£
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È
¡¦Àô³Ù»ûÄÔ¹¾ì¡¡
¡¡12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢19Æü¡Ê¶â¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦Gateway Park¡¡
¡¡19Æü¡Ê¶â¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Àô³Ù»ûÄÔ¹¾ì¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥í¥ó¥É¥ó¥Ð¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÌÀ¼£²°¥¹¥È¥¢ー¡¢tea with milk¡¢éçµ¤Ï°¥³ー¥Òー¡¢WAQWAQ¡¢¥ß¥É¥êÆ«·Ý¼Ë¡¢belts¡¢800¡ëSAKE STAND¡¢VERMICULAR RESTAURANT Â¾
¢£¡Ö¡õPost¡×¥Ý¥¹¥È¥«ー
Æü»þ¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～21Æü¡ÊÆü¡Ë 11:00～18:00
¾ì½ê¡§2F Gateway Park
°ÜÆ°·¿Í¹ÊØ¶É¡Ö¥Ý¥¹¥È¥«ー¡×¤¬Gateway Park¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêÅÐ¾ì¡£TAKANAWA GATEWAY CITY CHRISTMAS¸ÂÄê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«ー¥É¤ò¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½ñ¤¤¤ÆÅêÈ¡¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¡¢ÁÛ¤¤¤ò¤½¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£³«ºÅ»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
£´.¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
JW¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡¢¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡¢¥¨¥¥Ê¥«¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¤´Í½Ìó¤ä¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õー¥É¡õ¥É¥ê¥ó¥¯
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¿¸ÂÄê¥Ç¥£¥Êー
£µ.ILLUMINACTION¡¡～¤³¤Î³¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë～
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ÜÀß¡ÖGateway Studio¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤ÇÃÏ°è¶¦ÁÏ·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖILLUMINACTION¡Ê¥¤¥ë¥ß¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¤¥ë¥ß¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡É ¤È ¡È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É ¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£Gateway Studio¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢³¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡áWISH¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢ TAKANAWA GATEWAY CITY¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏÂ¤»ÜÀß¡ÖLiSH¡×¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¶¦ÁÏ¤·¡¢³¹¤Îµ±¤¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.¥¥Î¥³¤ÎÈé¤Ç¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤òºî¤í¤¦¡ª¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡Ú¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¡§MYCL Japan¡Û
¥¥Î¥³¤Î¶Ý»å100¡ó¤«¤éºî¤é¤ì¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿·ÁÇºà¡ÖKINOLI(R)¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡£´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ë¾þ¤ë¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤òºî¤í¤¦¡£
³«ºÅÆü¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¾ì½ê¡§¤³¤â¤ì¤Ó¤é¡Ê¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ South¡¦5F¡Ë
WISH¡§¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Ö¹âÎØ¤Ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
£².¿ÍÎÏÈ¯ÅÅ¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¸÷¤é¤»¤í¡ªÅÀÅô¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¡¡Ú¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¡§Hello Space¡Û
¿·¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥Ï¥íー¥¹¥Úー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢È¾Ä¶ÅÅÆ³¤ÎÈ¯ÅÅ¥¹¥Ô¥ó¥Ð¥¤¥¯¤ò¤³¤¤¤Ç¿ÍÎÏÈ¯ÅÅ¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÅÀÅô¤µ¤»¤ë»²²Ã·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¸÷¤é¤»¤è¤¦¡£¡¡
³«ºÅÆü¡§12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¾ì½ê¡§Gateway Studio
WISH¡§¡Ö¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤È¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥·¥Æ¥£¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡×
£³.¥µ¥ó¥´¤¬¸÷¤ë¡ª¡©½ÐÄ¥¥µ¥ó¥´¾Ì¥é¥Ü～¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó～¡¡¡Ú¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¡§¥¤¥Î¥«¡Û
¥¤¥Î¥«¤¬»ý¤Ä´Ä¶°ÜÁ÷µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜÊª¤Î¥µ¥ó¥´¤òÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¡¢Ãµµá¿´¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¸÷¤ë¥µ¥ó¥´¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯³Ø¤Ü¤¦¡£
³«ºÅÆü¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¾ì½ê¡§LiSH¡ÊTHE LINKPILLAR 1 NORTH¡¦6F¡Ë
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
WISH¡§¡Ö¥ß¥Ë¿åÂ²´Û¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö°ÜÆ°¼°¿åÂ²´Û¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
£´.¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»ÅÍÍ¤Î¼«Æ°Áö¹Ô¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¡¡Ú¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¡§¥²¥¥À¥ó¥¤¥¤¥Î¡Û
¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±ØÁ°¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¼«Æ°Áö¹Ô¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Öiino¡Ê¥¤¥¤¥Î¡Ë¡×¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î´ü´Ö¸ÂÄê»ÅÍÍ¤ËÊÑ¿È¡£¿Í¤¬Êâ¤¯Â®ÅÙ¤ÈÆ±¤¸Â®¤µ¤ÇÁö¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤ÎÌ¤Íè¤Î¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¤ò
È¯¸«¤·¤è¤¦¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
WISH¡§¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤â¤Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ãGateway Studio¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
³¹¤Î¿Í¡¹¤È°ì½ï¤Ë¡¢¹âÎØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤è¤¤¤³¤È¡ÖTAKANAWA GOOD¡×¤ò°é¤ß¡¦È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹¡£https://takanawagateway-am-gs.jp/
¡ã¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏÂ¤»ÜÀß¡ÖTAKANAWA GATEWAY Link Scholarsʼ Hub¡ÊLiSH¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÅìµþÂç³Ø¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¤Ê¤É¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤à¤«¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×100¼Ò°Ê¾å¤È¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¡¢100Ç¯Àè¤Î¿´Ë¤«¤Ê¤¯¤é¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÎ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¦°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏÂ¤»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
https://www.takanawagateway-lish.com/
¡Ú»²¹Í¡Û
¢£JRÅìÆüËÜ¡ÖTAKANAWA GATEWAY CITY¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÉÊÀî³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹¾¸Í¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿Îò»ËÅªÇØ·Ê¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ½é¤ÎÅ´Æ»¤¬Áö¤Ã¤¿ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Îµ²±¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡ÖGlobal Gateway¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö100Ç¯Àè¤Î¿´Ë¤«¤Ê¤¯¤é¤·¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¸³¾ì¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦Ê¸²½¤¬À¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç½ÐÅÚ¤·¤¿¹âÎØÃÛÄé¤Ï¡¢¹ñ»ØÄê»ËÀ×¤ÎÂè7¶¶ÎÂÉô¤ª¤è¤Ó¸ø±àÉô¤Î¸½ÃÏÊÝÂ¸¡¦¸ø³«¡Ê2027Ç¯ÅÙÍ½Äê¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿®¹æµ¡ÅÚÂæÉô¤Î°ÜÃÛÊÝÂ¸¡¦¸ø³«¤äÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¸¼¨¡¢³¹¤Î¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×Åù¤Ç¤ÎÊÝÂ¸¡¦³èÍÑ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÅ´Æ»¤¬Áö¤Ã¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¤Îµ²±¤ò¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ë·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»ËÅª²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯3·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢THE LINKPILLAR 1¤¬³«¶È¤·¡¢¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤¬Á´ÌÌ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅï¡ÊTHE LINKPILLAR 2¡¦MoN Takanawa: The Museum of Narratives¡¦TAKANAWA GATEWAY CITY RESIDENCE¡Ë¤ª¤è¤Ó³ÆÅï¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ï2026Ç¯½Õ¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÂ³¤¯TAKANAWA GATEWAY CITY¤ª¤è¤ÓÉÊÀî±Ø¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¡ÊÉÊÀî±ØËÌ¸ý±Ø²þÎÉ¡¦ÉÊÀî±Ø³¹¶è¡Ë¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÉÊÀî³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.takanawagateway-city.com¡Ë
¢£¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã2025Ç¯9·î12Æü³«¶È¡ä
¡¦NEWoMan TAKANAWA¡¡South¡¦North ¡Ê¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡¡¥µ¥¦¥¹¡¦¥Îー¥¹¡Ë¡¡
¡¡±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó44,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡¡¡Å¹ÊÞ¿ô¡§154Å¹ÊÞ
¡¦NEWoMan TAKANAWA¡¡LUFTBAUM ¡Ê¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡¡¥ë¥Õ¥È¥Ð¥¦¥à¡Ë
¡¡±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó8,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡¡¡Å¹ÊÞ¿ô¡§11Å¹ÊÞ¡¡
¡ã2026Ç¯3·î28Æü³«¶È¡ä
¡¦NEWoMan TAKANAWA¡¡MIMURE¡Ê¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡¡¥ß¥à¥ì¡Ë
¡¡±ä¾²ÌÌÀÑ¡§Ìó8,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡¡¡Å¹ÊÞ¿ô¡§Ìó20Å¹ÊÞ
¡¦Ì¾¾Î ¡§¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡ÊÌó60,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢Ìó180Å¹ÊÞ¡Ë
¡¦½êºßÃÏ ¡§
¡¡¡¡THE LINKPILLAR 1 SOUTH¡Ê¥¶¡¡¥ê¥ó¥¯¥Ô¥éー ¥ï¥ó¡¡¥µ¥¦¥¹¡Ë1～5F¡¿¹Á¶è¹âÎØ 2ÃúÌÜ21-2
¡¡ THE LINKPILLAR 1 NORTH¡Ê¥¶¡¡¥ê¥ó¥¯¥Ô¥éー ¥ï¥ó¡¡¥Îー¥¹¡Ë1～5F¡¦28～29F¡¿¹Á¶è¹âÎØ2ÃúÌÜ21-1
¡¡THE LINKPILLAR 2¡Ê¥¶¡¡¥ê¥ó¥¯¥Ô¥éー ¥Äー¡Ë2～3F¡¿¹Á¶è¹âÎØ 2ÃúÌÜ22-1
¡¦NEWoMan¹âÎØ MIMUREÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.newoman.jp/takanawa/mimure
¡¦Instagram¡§@newoman_takanawa
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤±Ø¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Î¹¹¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢2022Ç¯4·î1Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢³¹¤Î°ÂÁ´°Â¿´¡¦´Ä¶¶¦À¸¤Ë»ñ¤¹¤ë³èÆ°¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¾úÀ®¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹¤ÎÍø³èÍÑ¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¹Á¶è¤è¤êÅÔ»ÔºÆÀ¸¿ä¿ÊË¡¿Í¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¹âÎØ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸ø¼°HP¡§https://takanawagateway-am.jp/¡Ë