千葉大学建築学コースの学生が佐倉城下町エリアで「みんなのいす」を設置 ～子ども・市民とともにつくる“座れるまち”／ウォークラリーイベントを開催～

国立大学法人千葉大学

千葉大学大学院工学研究院建築学コース松浦研究室では、公共空間に“自由に座れる椅子”を置き、歩きたくなる・居心地のよいまちを育てる実践活動「佐倉みんなのいすプロジェクト」を進めています。このたび、佐倉城下町エリアに計９脚の椅子を設置し、椅子をめぐる体験型ウォークラリーイベントを開催します。

本取り組みは、歴史と文化が息づく佐倉城下町を舞台に、地域の商店・小学生・大学生・市民が協働し、まちの中に小さな滞在場所＝“まちの余白”を生み出すプロジェクトです。それぞれの椅子には、子どもたちの視点や地域のストーリーが込められています。

「みんなのいす」製作時の様子

イベント概要：佐倉みんなのいすウォークラリー（タマルバ ～城下町 HANGOUT 2025～連携企画）

開催日：2025年11月16日（日）１０時から１５時

場所：佐倉城下町エリア（歴史的市街地および周辺店舗前ほか）

内容：マップを見ながら９脚の「みんなのいす」を巡り、クイズに答えると景品がもらえる。

「みんなのいす」について：

・市民・小学生・大学生の協働製作

・市民から譲り受けた椅子を再生・リデザイン「みんなのいす」製作時の様子

・椅子ごとに「誰のための椅子か」「どんな風景をつくりたいか」という子どもたちの物語を添付

本イベントの意義：

・日常空間に「休む権利」と多様な居場所をつくる

・子ども主体のまちづくり参加の場を創出

・座る行為を通した自然なコミュニティ形成

・歴史あるまちに現代の公共性を紡ぐ共育的プロジェクト

背景と研究の位置づけ：

本プロジェクトは、歩きたくなる・滞在したくなる都市空間を創出する研究の一環です。なお、松浦研究室ではこれまでに千葉市中心部における山武ベンチ・パークレットの実装を行っており、公共空間を社会実験として段階的に育てていくアクションリサーチを進めています。

主催：千葉大学都市計画松浦研究室/タマルバ実行委員会/佐倉市

佐倉みんなのいすプロジェクトHP：

https://kenjiroma.wixsite.com/sakumachi/sakura-minna-no-isu

HPアクセス用QRコード

取材申込について

以下のメールアドレスに、件名を「取材申込」として、１.貴社名 ２.御芳名３.ご連絡先（電話・メール）について記載して申込メールをお送りください。