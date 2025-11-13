24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして全国で直営店舗の運営及びフランチャイズ展開を行う株式会社Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：山部清明）は、新ブランドとしてアメリカで人気のエクササイズ「The Bar Method（ザ・バーメソッド）」の日本上陸1周年を記念し、2025年11月15日（土）に開催される雑誌「otona MUSE」「otona ROSY」主催のイベント「オトナの美容祭2025」に協賛し、「The Bar Method」のブースを出展いたします。

「The Bar Method」は、2024年11月15日の国内1号店（自由が丘店）オープンから1周年を迎えます。この記念すべきタイミングで、美容と健康の関心が高い女性を対象とした「オトナの美容祭2025」への協賛をいたします。「オトナの美容祭」は、宝島社の雑誌「otona MUSE」と「otona ROSY」が主催する30代から40代の美容に感度の高い女性が多く集まるイベントです。「The Bar Method」は「身体から変わりたいすべての人へ」というコンセプトを掲げ、美しさを追求する上で不可欠な、身体の内側からの変化（フィットネスによる体幹強化や柔軟性の向上）をご提案しています。本イベントを通じて、美容意識の高い参加者に「The Bar Method」のバー・トレーニングを知っていただき、単なる外見の美しさだけでなく、内面から活き活きと輝くためのきっかけをご提供したいと考えています。

「The Bar Method」ブース企画：フォトブースSNS投稿キャンペーン

「オトナの美容祭2025」の「The Bar Method」ブースでは、ご来場いただいた皆様にブランドの世界観を楽しんでいただけるフォトブースイベントを実施いたします。フォトブースで撮影した写真をその場ですぐにSNSに投稿してくださった方を対象に、以下の特典をプレゼントいたします。 全員プレゼント：The Bar Method 体験チケット 抽選プレゼント：The Bar Method オリジナルグッズ レッスン体験を通じて、参加者の皆様の美容・健康に対するニーズに応え、一歩踏み込んだ身体の変化をサポートしてまいります。

「オトナの美容祭2025」開催概要

日程 2025年11月15日(土)時間 12：00～17：00場所 表参道ヒルズスペースオー

Fast Fitness Japan X公式アカウント

株式会社Fast Fitness Japan広報・IR公式アカウントです。最新ニュースやIR関連情報を中心に、企業情報全般をお届けします。

The Bar Method（ザ・バーメソッド）とは

https://x.com/FastFitness_jp

The Bar Methodは、米国発の、バレエのバーを使用した高反復・低負荷なトレーニングとして考案されたエクササイズ。ヨガの柔軟性とピラティスの体幹強化が一つのトレーニングとなった、美しいボディラインが自然と身につく複合的なプログラムで構成されたワークアウトです。2001年にサンフランシスコに 1号店をオープン以降、現在では北米大陸で約80店舗を展開しており、日本では北米大陸以外の初出店となる1号店を2024年11月にオープン。

Fast Fitness Japanについて ＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

https://www.barmethod.jp/

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。社 名：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）代表者：代表取締役社長 山部 清明所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F設 立：2010年5月21日https://fastfitnessjapan.jp/

