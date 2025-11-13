ÅìµþÅÔÃæ±û¶è »³ËÜ ÂÙ¿Í¶èÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËÅö¼Ò¶ÈÌ³¥µ¥Ýー¥ÈÉô ÉôÄ¹ ËÙ¹þ¡¢´äÞ¼Áª¼ê¡¢»³ËÜ¶èÄ¹¡¢º´Æ£Áª¼ê¡¢»³ËÜ´ÆÆÄ
¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¿ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿È¹ ·½Æó¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Î¥±¥¤¥¢¥¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë´äÞ¼ °¡°Í¡Ê¤¤¤ï¤Ö¤Á ¤¢¤¤¡ËÁª¼ê¡¦º´Æ£ Àµ¼ù¡Ê¤µ¤È¤¦ ¤Þ¤µ¤¡ËÁª¼ê¤È»³ËÜ Åµ¾ë¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È ¤è¤·¤¡Ë´ÆÆÄ¡¢¤Ï¡¢2025Ç¯10·î28Æü¤ËÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Î»³ËÜ ÂÙ¿Í¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È ¤¿¤¤¤È¡Ë¶èÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯11·î15Æü～11·î26Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥±¥¤¥¢¥¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¤«¤éÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤´Êó¹ð¤·¡¢»³ËÜ¶èÄ¹¤«¤é¤Ï2Ì¾¤ÎÁª¼ê¤È´ÆÆÄ¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»³ËÜ¶èÄ¹¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£²ó½é¤á¤ÆÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ëÂç²ñ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤100¼þÇ¯¤Ë½Ð¾ì¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤òÂçÊÑ¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë³§ÍÍ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò»Ç¤¤¡¢¤½¤ÎÇ®°Õ¤äÅØÎÏ¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Ð¾ì¼ïÌÜ¤Ç¤¢¤ë½ÀÆ»¡¦¥µ¥Ã¥«ー¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤ÎÀ®¸ù¤È³§ÍÍ¤Î¤´³èÌö¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®²Ì¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤Þ¤¿ÎÉ¤¤¤´Êó¹ð¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Ú¶¥µ»¡Û¥Ç¥Õ¥µ¥Ã¥«ー½÷»Ò¡Ê´äÞ¼¡¢»³ËÜ¡Ë¢¨»³ËÜ¤Ï¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½÷»Ò´ÆÆÄ¤È·óÇ¤
¡Ú³ÆÁª¼ê¡¦´ÆÆÄ ¶¦ÄÌ¼ÂÀÓ¡Û
2019Ç¯ Âè£±²ó½÷»Ò¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê¥¿¥¤¡ËÍ¥¾¡
2019Ç¯ Âè£´²ó½÷»Ò¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÀ¤³¦Âç²ñ¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë5°Ì
2023Ç¯ Âè£²²ó½÷»Ò¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥é¥ó¡ËÍ¥¾¡
2023Ç¯ Âè5²ó½÷»Ò¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÀ¤³¦Âç²ñ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë½éÍ¥¾¡
¡¡¡¡¡¡¡¡Æ±Âç²ñ ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¼õ¾Þ¡Ê´ÆÆÄ¡§»³ËÜÅµ¾ë¡Ë
2024Ç¯ Âè20²óÅßµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë5°Ì
2025Ç¯ Âè6²ó½÷»Ò¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÀ¤³¦Âç²ñ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë7°Ì
¡Ú¶¥µ»¡Û¤í¤¦¼Ô½ÀÆ»¡¡ÃË»Ò66kgµé
¡Úº´Æ£¤Î¼ÂÀÓ¡Û
¡¦2015Ç¯ Âè8²ó¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤í¤¦¼Ô¶¥µ»Âç²ñ¡ÊÂæÏÑ¡¦Åí±à¡ËÍ¥¾¡
¡¦2019Ç¯ Âè9²ó¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤í¤¦¼Ô¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¹á¹Á¡ËÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð
¡¦2021Ç¯ À¤³¦¤í¤¦¼Ô½ÀÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë½àÍ¥¾¡
¡¦2022Ç¯ Âè24²ó²Æµ¨¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë5°ÌÆþ¾Þ
¡¦2024Ç¯ Âè2²óÀ¤³¦¤í¤¦¼Ô½ÀÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡ËÍ¥¾¡
¢£ ¥±¥¤¥¢¥¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¤È¤Ï
¡ÖÆüËÜ°ìÄ©Àï¤¹¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¡×¤òÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤ë¥Ñ¥é¥¢¥¹¥êー¥È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥±¥¤¥¢¥¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥É¥¢¥¹¥êー¥È¥Áー¥à¡×¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢8Ì¾¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡×¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥µ¥Ã¥«ー¡×¡¢¡Ö¤í¤¦¼Ô½ÀÆ»¡×¡¢¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡×¡¢¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤Î³Æ¶¥µ»¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤È¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÒÆâ¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÂÎ¸³²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥ÄÇ§ÃÎ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î·¼¤â¤¦³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¸©Æâ³°¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÂÎ¸³²ñ¤ä¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤Î´§Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢±ä¤Ù5,000Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¡¹¤Ë¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥Ä¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.athlete.ki-group.co.jp/
¢£ ¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤È¤Ï
¡ÖË¤«¤Ç³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤Ê¤¯¤é¤·¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë»ý¤Á²È¤ò¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ø¹âÉÊ¼Á¡¢¤À¤±¤ÉÄã²Á³Ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó½»Âð¡Ù¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÅÆþ¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¦¡¢¡ÖKEIAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¸Í·ú½»Âð¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¾ù½»Âð»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¸Í·úÊ¬¾ù»ö¶È¤òÅ¸³«ÈÎÇä(¢¨)¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï3,425²¯±ß¡Ê¢¨¥°¥ëー¥×Ï¢·ë¿ô¡£Ç¯´Ö9,125Åï(ÅÚÃÏ´Þ¤à)¤òÈÎÇä¡Ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡¡¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥³ー¥ÉÈÖ¹æ¡§3465¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë
Âå¡¡É½¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡È¹ ·½Æó
½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©367-0035¡¡ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»ÔÀ¾ÉÙÅÄ762-1
»ñËÜ¶â¡¡¡¡4,818É´Ëü±ß¡Ê2025.3.31¸½ºß¡Ë
Àß¡¡Î©¡¡¡¡1990Ç¯11·î
½¾¶È°÷¿ô¡¡2,664Ì¾¡ÊÏ¢·ë / 2025.3.31¸½ºß¡Ë
U R L¡¡ ¡¡https://ki-group.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡Ê¬¾ù½»Âð»ö¶È¡¢Ãæ¸Å½»ÂðºÆÀ¸»ö¶È¡¢ÃíÊ¸½»Âð»ö¶È¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯»ö¶È¡¢¥¢¥Ñー¥È»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ý±×»ö¶È¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¡¤Û¤«
¡Ú¥ê¥êー¥¹URL¡Û
https://ki-group.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/2025.11.13_1400_chuoku.pdf
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¼¼¡¡¹Êó²Ý
TEL¡§03-5299-7575¡¡¡¡FAX¡§03-5299-7562¡¡E-mail¡§press@ki-group.co.jp