冒険者たちの聖夜が訪れる・・・ 淡路島で楽しむ冬の「ドラゴンクエスト」『ドラゴンクエスト アイランド クリスマス2025』11月17日（月）より開催決定！
兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、冬の特別イベント「ドラゴンクエスト アイランド クリスマス2025」を2025年11月17日（月）から12月25日（木）までの期間限定で開催いたします。
期間中は、アトラクション入口前にスペシャルクリスマスツリーが設置されるほか、WEB予約特典のポストカードがクリスマス限定デザインに変更されるなど、冬の訪れを感じられる企画が盛りだくさん。さらに、冬限定のクラフト体験や小学生向けスタンプラリー等の期間限定イベントに加え、クリスマス限定のグッズも販売。家族や仲間と一緒に楽しめる内容となっております。
淡路島「ニジゲンノモリ」ならではの自然と「ドラゴンクエスト」の世界観が織りなす、特別な冬の冒険をお楽しみください。
■【クリスマス装飾】 「ドラゴンクエスト アイランド スペシャルクリスマスツリー」がオノコガルド城前に登場！
開催期間：
2025年11月17日（月）～12月25日（木）
内容：
ドラゴンクエスト アイランド「オノコガルド城」前に、高さ約3メートルのクリスマスツリーを設置します。
昼はフォトスポットとして、夜は幻想的なイルミネーションとして、訪れる冒険者たちの旅立ちをやさしく照らします。
ツリーの装飾には「ドラゴンクエスト」の世界観をイメージしたオーナメントを使用。冬限定の特別な景観をお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334305&id=bodyimage1】
■【アトラクションチケットWEB予約特典】 クリスマス限定デザイン「ポストカード」が登場！
開催期間：
2025年11月29日（土）～12月25日（木）
内容：
期間中、WEBでチケットを事前購入された方にお渡しする特典ポストカードが、クリスマス限定デザインに変更されます。雪の中でホミロットやスライムたちが笑顔で並ぶ、ここでしか手に入らない冬限定イラストです。
家族や友人と過ごす思い出の一枚として、ぜひお持ち帰りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334305&id=bodyimage2】
■【クラフト体験】 冬限定「きらめくモンスターと冬の魔法 スノードーム制作体験2025」
開催期間：
2025年11月29日（土）～2026年3月1日（日）
料金：
2,700円（税込）
場所：
オノコガルド工房（「ドラゴンクエスト アイランド」アトラクションに隣接）
営業時間：
10：00～18：00（最終受付17：30）
内容：
アトラクションに隣接するクラフト工房「オノコガルド工房」にて、冬限定のクラフト体験を実施します。
「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスターやお城、クリスマスツリーなどのアクリルスタンドを自由に配置し、世界に一つだけのスノードームを制作できます。
今年は新たに「サンタホミロット」など3種類のパーツが登場。親子で楽しめる約10分の体験型イベントです。
完成したスノードームはそのままお持ち帰りいただけます。
■【小学生限定クエスト】 「ホミロットと冬の大冒険スタンプラリー」
開催期間：
2025年11月29日（土）～2026年3月1日（日）
料金：
無料（※アトラクション入場チケットが必要）
対象：
小学生（ゴールドチケット・プレミアムチケット・プレミアムオールインワンチケット対象）
