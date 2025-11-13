安心して検討できる新電力会社のサイトはどこ？【ユーザビリティランキング2025】

ECマーケティング株式会社

ECマーケティング株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：中山高志、以下「弊社」）は、これまで15年以上にわたる業界別ユーザビリティ調査の知見を活用し、「新電力会社サイトユーザビリティランキング2025」を作成しました。

■目的・背景

2016年4月、電力の小売自由化が始まり、既存の電力会社だけでなく、ガス会社、通信会社をはじめ、あらゆる業界が続々と参入し、多様な料金プランとサービスで競争が生まれています。

物価高対策として行われた「電気・ガス料金負担軽減支援事業」が2025年9月(10月検針分)で終了したことを受け、これから電気会社の切替を考える人もいると思います。





多くのユーザーにとって電力会社を切り替える、という新しい発想に対し、そもそもの説明だけでなく、他社との違い、選ぶ理由、料金シミュレーションなど分かりやすいコンテンツが求められます。今回「Webサイトの完成度」という視点で調査を行った結果、改善の余地が多く見られました。

私たちECマーケティング株式会社では、新電力会社のサイト利便性と各社サービスの魅力を高める一環として、主要な新電力17社の公式サイトを対象に調査を行いました。

ユーザーにとって、いかに知りたい情報にたどり着きやすいサイトか、安心して検討を進められるかを中心に、多角的に評価しています。

本発表を通じて、各社がサイト改善に取り組むきっかけとなり、電気会社の切替えを検討する方々にとって、よい選択ができる手助けに繋がればと考えています。



■評価対象サイト（17サイト）

Google検索「新電力」で上位表示されるサイトから抽出。加えて既存利用者向けだけでなく、新規の消費者向けに門戸を開いており、マーケティングサイトとして運営されているであろうと想定される会社を対象としました。（2025年10月時点）

■調査方法

弊社コンサルタントチーム複数人の評価者によるヒューリスティック評価法（ユーザビリティのセオリーと経験則による評価法）。サイトごとに以下の評価基準に沿って評価。複数人の採点のバイアスを補正し評価点としました。（2025年10月実施）

＜評価軸と点数配分＞

評価軸１：トップページファーストビューでの第一印象の形成と全体の把握（20点）

評価軸２：ナビゲーション設計（サイト内の移動とどこに何があるかの把握）（20点）

評価軸３：訴求コンテンツ（アピール要素、選ばれる理由など）（25点）

評価軸４：詳細コンテンツ（プランの説明、流れ、料金などの詳細な説明）（25点）

評価軸５：コンタクトポイント（申し訳導線など）（10点）

合計 100点

【全17社】調査結果

https://ecmarketing.co.jp/contents/archives/5148_nya

-----------------------------------------------------------------------

【参考】過去のユーザビリティ調査一覧

https://ecmarketing.co.jp/contents/archives/author/ecm_itoh

