伝統工芸×縁起の意匠 越前塗「六瓢」三段重～新年を華やかに祝う上質なお正月ギフト
日本の伝統工芸「越前漆器」の美を継承する、格調高い三段重。
深みのある溜塗の艶やかな黒に、六つの瓢箪（ひょうたん）をモチーフにした手描き蒔絵を施しました。
縁起の良い「六瓢（むびょう）」は“無病息災”の象徴として古くから親しまれ、新年の食卓を華やかに彩るお正月にふさわしい吉祥文様です。
繊細な筆致による金蒔絵と、控えめな輝きが魅力の消し蒔絵を組み合わせ、上品で立体感のある仕上がりに。
三段重はお節料理をはじめ、お祝いの席や季節の行事にも幅広く活躍。
伝統技法と現代の美意識が融合した越前塗の逸品は、ご自宅用はもちろん、贈答品や記念日のギフトとしても最適です。
日本の手仕事が息づく“用の美”を、ぜひ新年の食卓でお楽しみください。
【お正月】越前塗 貝入り六瓢 溜内朱 三段重～手描き蒔絵・消し蒔絵
