ベタイン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月12に「ベタイン市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ベタインに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ベタイン市場の概要
ベタイン市場に関する当社の調査レポートによると、ベタイン市場規模は 2035 年に約 75億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ベタイン市場規模は約 45.6億米ドルとなっています。ベタインに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ベタイン市場の成長は、世界的な飼料および食肉需要の増加によるものです。国連食糧農業機関（FAO）は、市場需要の高まりにより、世界の食肉生産量は2030年までに約44トン増加すると予測しています。
食肉生産において、開発途上地域は84%のシェアを占め、最大の貢献者となる見込みです。これは、この地域における家畜の栄養成分としてのベタインの使用率が高いことを示しています。消費率を考慮すると、当社の研究者は、世界的に、特に新興市場において、今後数年間、ベタイン需要が堅調に伸びると予測しています。
ベタインに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/betaine-market/112386
ベタインに関する市場調査では、パーソナルケア製品における植物由来製品の使用増加に伴い、市場シェアが拡大することが明らかになりました。パーソナルケア製品に使用されている化学成分が肌にダメージを与える可能性があるという懸念から、世界中の顧客の間でバイオベースまたは植物由来の化粧品やパーソナルケア製品へのニーズが高まっています。
当社の調査によると、スキンケア製品の顧客の約65%が天然成分ベースの製品を好んでいます。この傾向は米国とEUで特に顕著で、日本、韓国、中国でも需要が着実に増加しています。
しかし、今後数年間は規制上の制約により市場の成長が抑制されると予想されています。ベタイン市場は、飼料、食品、栄養補助食品におけるベタインの使用に関して、地域によって規制が異なるという問題に直面しています。コンプライアンス、承認、安全性の基準は非常に多様であり、市場参入と成長の障壁となっています。企業は複雑な法制度をうまく利用しなければならず、それが製品の市場投入を遅らせ、運営費を増大させ、ベタインを使った製品を国際的に展開する能力を低下させる要因となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334293&id=bodyimage1】
ベタイン市場セグメンテーションの傾向分析
ベタイン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ベタインの市場調査は、アプリケーション別、製品タイプ別と地域別に分割されています。
ベタイン市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-112386
アプリケーション別に基づいて、ベタイン市場は動物飼料、パーソナルケア、栄養補助食品、洗剤、食品と飲料に分割されています。これらのうち、栄養補助食品セグメントは、予測期間中に急速な成長が見込まれています。栄養補助食品としてのベタインの健康増進特性は、肝臓サポート、筋肉サポート、心血管系の健康など、製品の競争力を高める要因と考えられます。
