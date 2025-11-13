韓国発ファッションブランド「DENU JAPAN」11月7日秋冬コレクションを公開 ― 「静かな感性」を映す新作バッグ5型が登場
韓国発のファッションブランド「DENU JAPAN（デヌジャパン）」が、京都のローカル駅を舞台にした2025年秋冬キャンペーン「DENU 25FW STORY」を公開し、静けさの中に流れる若さと感性をテーマにした新作バッグコレクション5型を11月7日より公式オンラインストアで発売開始した。
「DENU JAPAN」は、日常の中に潜む映画的な瞬間をファッションを通して描くブランド。今回の秋冬コレクションでは、“静かな青春の交差点”をテーマにしたキャンペーンを展開している。
ブランドのステートメントである
「Youth does not dazzle; it flows with quiet simplicity.」
という言葉の通り、今回の新作は華やかさよりも深みと余白の美を追求。落ち着いたカラーと上質なスエード・レザーの質感で、移ろう季節の情緒を表現した。
それぞれのアイテムは、京都の秋冬風景を背景に撮影されたビジュアルとともに、ブランド公式サイトにて販売中。
DENU JAPANは今回のコレクションを通じて、スエードが持つ感性豊かな質感を多面的に表現し、秋冬シーズンに寄り添う静かなエレガンスを提案していくとしている。
【公式サイト】
https://denujp.com
コレクションは以下の5ラインで構成される。
・NOA BAG [SUEDE BLACK]（1 color）
ゆったりとした収納力と柔らかなボリュームシルエットで愛されてきたNOAラインを、季節感のあるスエード素材で新たに仕上げたモデルで、落ち着いた質感がより洗練された佇まいを演出する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334292&id=bodyimage1】
・VENTO BAG [SUEDE BROWN / BLACK]（2 colors）
流れるような曲線シルエットにスエード特有のマットな質感を重ね、軽やかさの中にも深みのある表情を加えたショルダーライン。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334292&id=bodyimage2】
・POEGA BAG [SUEDE BLACK]（1 color）
直線と曲線を融合したミニマルな構造にスエードの柔らかな表情を取り入れ、クラシックなフォルムに秋冬らしい落ち着きを加えた新作トート。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334292&id=bodyimage3】
・OVA HOBO BAG [SUEDE CAMEL / SUEDE BROWN / BLACK]（3 colors）
自然なドレープと柔らかなホーボーシルエットにスエード素材の温かみを組み合わせ、リラックス感と上品さを併せ持つ軽やかなモデル。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334292&id=bodyimage4】
・ETHER BAG [SUEDE DEEP BROWN / IVORY / BROWN]（3 colors）
ミニマルな構造にスエードの穏やかな質感を融合させ、控えめな佇まいの中に上品な深みを宿した2WAY仕様の新ライン。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334292&id=bodyimage5】
