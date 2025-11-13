サウジアラビアMinistry of Tourism とWorld Economic Forum、変革的成長を促進する「Beyond Tourism」イニシアチブを発表

サウジアラビア・リヤド, 2025年11月13日 /PRNewswire/ -- サウジアラビアinistry of Tourismは本日、World Economic Forum（WEF）とのパートナーシップのもと、新たなマルチセクター型イニシアチブBeyond Tourismを発表した。本イニシアチブは、持続可能性、包摂性、そしてレジリエンスの観点から、国際的な協調と測定可能な行動を通じて、世界の観光産業の変革を目指すものである。この発表は、観光の未来を形づくるために官民双方のリーダーが集う国際プラットフォームTOURISEの開催にあわせて行われた。



Beyond Tourismは、不動産、インフラ、テクノロジー、都市計画、文化、自然保護など、観光エコシステム全体のリーダーを結集し、旅行の未来に向けた共通の課題を推進する取り組みである。本イニシアチブは、観光の成長が住民、旅行者、企業、そして地域社会にとって有意義で持続的な価値をもたらすことを保証するために策定された10の指針原則を基盤としている。

「サウジアラビアは、世界経済フォーラムとのパートナーシップのもと、Beyond Tourismを主導できることを誇りに思います」と、サウジアラビアの観光大臣Ahmed Al-Khateeb氏は述べた。「このパートナーシップは、私たちが観光のために求める解決策こそが、人類そのもののための解決策であるという共通の信念を反映しています。理解を深め、機会を創出し、次の世代へと続くレジリエンスを築くための解決策です。」

Beyond Tourismの立ち上げは、観光を経済多角化、雇用創出、文化交流の主要な原動力と位置づけるサウジアラビアのVision2030と軌を一にするものです。サウジアラビアはVision2030の始動以来、1億1600万人を超える来訪者を迎えており、2030年までにその数を1億5000万人にまで拡大することを目指しています。

World Economic ForumとサウジアラビアMinistry of Tourismは、同イニシアチブの10の指針原則を共同で策定しました。これらには、市場機会を地域の強みと連動させること、地域経済の活性化、将来に備えた人材への投資、文化遺産の尊重、生態系の再生、そしてテクノロジーの責任ある活用が含まれます。

「観光は橋であると同時に梯子でもあります。文化をつなぎ、コミュニティを向上させるのです」と、World Economic Forum会長のBørge Brende氏は述べました。「私たちが共に取り組むことで、Beyond Tourismは観光セクターの潜在能力を最大限に引き出すことができます。GDPの面だけでなく、質の高い雇用、活気ある地域、そして再生された自然の面でもです。」

変革的観光のための10の指針原則は以下の通りです：

1. 市場機会を地域の強みと価値観に合わせる

2. 変化する旅行者が責任ある選択をできるようにする

3. 地域の企業と経済を活性化する

4. 将来に備えた人材への投資

5. 共有の利益をもたらすインフラを整備する

6. 需要と地域の受容力のバランスを取る

7. 文化遺産とつながりを重視する

8. 自然生態系を再生・保護する

9. 生態系のレジリエンスを強化する

10.データとテクノロジーを責任を持って活用する

本イニシアチブの一環として、主要地域における実証プロジェクトを特定・実施するため、グローバルなリーダーの連合体が設立されました。今後3年間、サウジアラビアMinistry of TourismとWorld Economic Forumは、多様なコミュニティの構築、実用的なツールの開発、持続可能な観光モデルのパイロット実施に注力します。

観光の未来は、単一の国や組織によって決まるのではなく、私たちが共に耳を傾け、革新し、行動する力によって形作られるのです。本イニシアチブは、よりつながりがあり、包摂的で持続可能な観光のためのグローバルなアジェンダを打ち立てるものであり、国際協力を推進し、人々と地球に長期的な利益をもたらす観光セクターを実現する上でのサウジアラビアの中心的役割を反映しています。

