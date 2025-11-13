【銀座・和光】「アートで綴る 和光歳時記」を12月11日（木）より開催

株式会社 和光

来たる新年の吉祥を願う展覧会として、毎年ご好評をいただいている「アートで綴る 和光歳時記」。

7回目を迎える今展は、陶芸、ガラス、絵画、漆芸、染織、彫刻、金工の7分野から14名の作家にご参加いただきます。

来年の干支である「午」や四季折々の風景にちなんだモチーフなど、約400点が一堂に会します。

本年最後の展覧会を飾る華やかで心躍る作品の数々を、ぜひ会場でご覧ください。

山口暁子（絵画）「演奏家」 P6（縦27.3×横41cm）小黒アリサ（彫刻） 「きっとうまくいく」 縦10×横16.5×高さ17cm

小山耕一（陶芸） 「彩色正燕支蓋器」 縦13.2×横13.2×高さ8.7cm佐々木文代（陶芸） 「ダエンの鉢」 径27.8×高さ11.6cm神田正之（ガラス） 「プレートグラスボウル」縦21×横21×高さ6cm

大谷佳子（ガラス） 飾り瓶「空に花・命の器」（左から）縦6×横10×高さ12cm、縦5×横7×高さ15cm綿引明浩（絵画）「美しき人生・雪中の狩人」（額サイズ：縦45×横62cm）田中里奈（絵画） 「赤富士」（額サイズ：縦55×横80cm）

野口洋子（漆芸） 乾漆「蓬莱椿」 椿：径11.8×高さ5cm、飾り台：縦36×横36×高さ1.2cm佐野圭亮（漆芸） 螺鈿平分小筐「Enigma Ｖ」 縦7.6×横7.6×高さ2.2cm山田勘太（漆芸） 乾漆網代盆「常磐」 縦21×横26.5×高さ3.5cm

千葉 功（漆芸）「乾漆朱提盤」縦23.5×横48×高さ31cm吉岡更紗（染織）「紫根染生絹ストール」 縦200×75cm（2点とも）平尾祐里菜（金工） 「寿老人ー山藤・寒白桃ー」 縦13×横12×高さ13cm

「アートで綴る 和光歳時記」

12月11日（木）～25日（木）

会場：セイコーハウスホール（東京都中央区銀座4-5-11 セイコーハウス 6階）

お問い合わせ先：03-3562-2111（代表）

営業時間：11:00～19:00（最終日は17:00まで）

休業日：無休

入場料：無料

主催/和光

◎和光ホールは、「セイコーハウスホール」へ名称変更しました。

セイコーグループ事業全般に関連する展示や、アーティストとの共創など、世界に向けてさまざまな発信をしてまいります。

◎撮影をご希望の際は、営業時間外にて承ります。

営業時間および催事は予告なしに変更する場合がございます。

最新の情報は、ホームページをご覧ください。

ホームページ

https://www.wako.co.jp/

インスタグラム

https://www.instagram.com/wako_ginza_tokyo/

美術専用インスタグラム

https://www.instagram.com/art_wako_ginza_tokyo/