【銀座・和光】「アートで綴る 和光歳時記」を12月11日（木）より開催

来たる新年の吉祥を願う展覧会として、毎年ご好評をいただいている「アートで綴る 和光歳時記」。


7回目を迎える今展は、陶芸、ガラス、絵画、漆芸、染織、彫刻、金工の7分野から14名の作家にご参加いただきます。


来年の干支である「午」や四季折々の風景にちなんだモチーフなど、約400点が一堂に会します。


本年最後の展覧会を飾る華やかで心躍る作品の数々を、ぜひ会場でご覧ください。




山口暁子（絵画）「演奏家」　P6（縦27.3×横41cm）

小黒アリサ（彫刻）　　　　　　　　　　　　　　　　　「きっとうまくいく」　縦10×横16.5×高さ17cm



小山耕一（陶芸）　　　　　　　　「彩色正燕支蓋器」　縦13.2×横13.2×高さ8.7cm

佐々木文代（陶芸）　　　　　　　「ダエンの鉢」　径27.8×高さ11.6cm

神田正之（ガラス）　　　　　　　「プレートグラスボウル」縦21×横21×高さ6cm




大谷佳子（ガラス）　　　　　　　　飾り瓶「空に花・命の器」（左から）縦6×横10×高さ12cm、縦5×横7×高さ15cm

綿引明浩（絵画）「美しき人生・雪中の狩人」（額サイズ：縦45×横62cm）

田中里奈（絵画）　　　　　　　　「赤富士」（額サイズ：縦55×横80cm）




野口洋子（漆芸）　　　　　　　　　乾漆「蓬莱椿」　椿：径11.8×高さ5cm、飾り台：縦36×横36×高さ1.2cm

佐野圭亮（漆芸）　　　　　　　　　螺鈿平分小筐「Enigma Ｖ」　縦7.6×横7.6×高さ2.2cm

山田勘太（漆芸）　　　　　　　　　乾漆網代盆「常磐」　縦21×横26.5×高さ3.5cm




千葉 功（漆芸）「乾漆朱提盤」縦23.5×横48×高さ31cm

吉岡更紗（染織）「紫根染生絹ストール」　縦200×75cm（2点とも）

平尾祐里菜（金工）　　　　　　　「寿老人ー山藤・寒白桃ー」　縦13×横12×高さ13cm





「アートで綴る 和光歳時記」


12月11日（木）～25日（木）



会場：セイコーハウスホール（東京都中央区銀座4-5-11 セイコーハウス 6階）


お問い合わせ先：03-3562-2111（代表）


営業時間：11:00～19:00（最終日は17:00まで）


休業日：無休


入場料：無料


主催/和光



◎和光ホールは、「セイコーハウスホール」へ名称変更しました。


セイコーグループ事業全般に関連する展示や、アーティストとの共創など、世界に向けてさまざまな発信をしてまいります。


◎撮影をご希望の際は、営業時間外にて承ります。



