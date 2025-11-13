デジタルレーダー速度標識 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026―2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月11に「デジタルレーダー速度標識市場調査レポート：2026―2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。デジタルレーダー速度標識に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
デジタルレーダー速度標識市場の概要
デジタルレーダー速度標識 市場に関する弊社の調査レポートによると、デジタルレーダー速度標識 市場規模は 2035 年に約 12億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の デジタルレーダー速度標識 市場規模は約 7億米ドルとなっています。デジタルレーダー速度標識 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、デジタルレーダー速度標識の市場シェア拡大は、コンプライアンス対応期間の延長と規制の調和化によるものです。例えば、米国連邦道路局（FHA）によるMUTCD第11版の採用は、車両速度フィードバック標識の国家標準を確立し、各州は2年以内に適合基準を採用することが義務付けられます。
これにより、標識の形状、配置、視認性に関する長年の解釈上の不確実性が解消され、これまでは助言的であったレーダーフィードバック標識の設置が、州及び地方の運輸省にとって基準に基づく調達項目となることが期待されます。国家基準に準拠する他の管轄区域でも同じ傾向が繰り返され、コンプライアンス重視の交換及び新規設置の需要が市場の主要な成長源となるです。
デジタルレーダー速度標識に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/digital-radar-speed-sign-market/590641824
デジタルレーダー速度標識に関する市場調査では、連邦及び国の安全助成金プログラムが政策目標を購買力に変換する態勢が整っているため、市場シェアが拡大することが明らかになりました。例えば、大規模な専用の交通安全基金と競争的助成金プログラムは、速度管理対策に資金を提供する地域の安全投資に数億ドルを投入する態勢を整えています。専用の資金源により、レーダー速度標識は優先度の低い項目から行動計画の資金提供された成果物へと移行し、市場の成長にプラスの影響を与えることが期待されます。
しかし、交通管理用のLEDスクリーンと高度なレーダーセンサーの設置に必要な高額な資本コスト、そしてメーカーによる大規模な導入を阻む定期的なメンテナンスコストが、今後数年間の市場成長を制約すると予想されます。

デジタルレーダー速度標識市場セグメンテーションの傾向分析
デジタルレーダー速度標識 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、デジタルレーダー速度標識 の市場調査は、自動化レベル別、エンドユーザーアプリケーション環境別、技術タイプ別、導入モデル別と地域に分割されています。
