徳島・鳴門の魅力を発信する体験型食のテーマパーク「道の駅くるくる なると」(所在地：徳島県鳴門市)より、今年は5種類のクリスマスケーキが登場！ 道の駅内にあるお芋の洋菓子専門店「おいも、なる。」が手掛けたクリスマスケーキの予約を2025年11月14日(金)より開始します。鳴門金時や徳島県産のいちごなど道の駅ならではの地元食材を中心に使用したクリスマスケーキが完成しました。

パティシエが店内の工房で一つ一つ丁寧に創り上げるクリスマスケーキは、道の駅とは思えない本格的な味わい。特別な日にほっこりと笑顔になる、くるくるなるとのクリスマスケーキで食卓を彩りませんか？

道の駅くるくる なるとのクリスマスケーキ









■道の駅くるくる なるとのクリスマスケーキについて

道の駅くるくる なると内にあるお芋の洋菓子専門店「おいも、なる。」では、昨年に続き、今年もクリスマスケーキを販売します。さつまいもの産地である徳島県鳴門市の鳴門金時や、徳島県産のいちごを使用した全5種類のクリスマスケーキをご用意。鳴門の魅力をぎゅっと詰め込んだオリジナルのケーキでクリスマスを彩ります。









■2025年クリスマスケーキ一覧





鳴門金時モンブランドームケーキ









「鳴門金時モンブランドームケーキ5号」 3,800円(税込)〔直径15cm〕4～5人前

アレルギー：乳成分・小麦・卵・りんご・大豆・ごま

鳴門金時をたっぷり使ったモンブランクリームに、大学芋をふんだんにトッピングしました。中には、濃厚な生クリームと大学芋、りんごが入っており、外はザクザクのチョコクランチで食感までお楽しみいただけます。





いちごのクリスマスタルト









「いちごのクリスマスタルト5号」 5,300円(税込)〔直径15cm〕4～5人前

アレルギー：乳成分・小麦・卵・アーモンド・大豆

徳島県産のいちごを使ったいちご好きな方におすすめのクリスマスタルトです。サクサクのタルト生地と、中にはカスタードクリームが入っており、甘酸っぱいいちごとの相性抜群のタルトです。





くるくるショコラノエル









「くるくるショコラノエル」 3,400円(税込)〔長さ16cm〕3～4人前

アレルギー：乳成分・小麦・卵・大豆・ゼラチン

鳴門金時芋餡をしっとりとしたスポンジにチョコクリームでくるりと巻き、上には徳島県産いちごと大学芋を飾ったロールケーキです。チョコ生クリームをたっぷりと使いました。





クリスマススペシャルタルト









「クリスマススペシャルタルト6号」 7,000円(税込)〔直径18cm〕6～8人前

アレルギー：乳成分・小麦・卵・アーモンド・大豆

サクッとしたタルト生地の上に、カスタードクリーム、ふわふわのスポンジ生地に徳島県産のいちごがのったショートケーキを乗せました。別添えの可愛い形をしたアイシングクッキーを飾り付けしながらお楽しみいただけるスペシャルケーキです。





クリスマスショートケーキ









「クリスマスショートケーキ4号」 3,600円(税込)〔直径12cm〕3～4人前

アレルギー：乳成分・小麦・卵・ゼラチン・大豆

「クリスマスショートケーキ5号」 4,300円(税込)〔直径15cm〕4～5人前

アレルギー：乳成分・小麦・卵・ゼラチン・大豆

ふわふわのスポンジ生地に、徳島県産のいちごとパティシエがなめらかさにこだわりぬいた生クリームがたっぷり入ったショートケーキです。甘すぎず、大人の方でも食べやすいように仕上げております。









■予約詳細

予約期間：2025年11月14日(金)～2025年12月15日(月)17時まで

＜早期予約特典＞

2025年11月30日(日)までにご予約のお客様には特典として「さつまいもラテ 箱」を1つプレゼント

予約方法：店頭受付、電話受付(088-685-9696)、

WEB予約( https://www.kurukurunaruto.com/christmas/ )

受渡期間：2025年12月20日(土)～12月25日(木)※受渡可能時間 9:00～17:00

受渡場所：お芋の洋菓子専門店「おいも、なる。」の店頭









■施設概要

名称 ： 道の駅くるくる なると

所在地 ： 徳島県鳴門市大津町備前島字蟹田の越338-1

面積 ： 約17,900m2

駐車台数 ： 普通車約250台／大型車約15台／身障者用3台(24時間利用可能)合計268台

施設設備 ： トイレ／地域振興施設(物販施設、飲食施設、体験交流研修室、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆電話、

公衆無線LAN、展望デッキ、情報提供・休憩施設、バス停、

レンタサイクル等／避難場所、備蓄倉庫／EV 急速充電器

営業時間 ： 9時～17時

ナルトエエモン 9時～16時ラストオーダー

うまいんじょおにぎりとみそ汁 10時～15時ラストオーダー

※店頭分なくなり次第終了

ホレタテキッチン・大渦食堂 10時～16時ラストオーダー

公式サイト ： https://www.kurukurunaruto.com

公式Instagram： ＠kurukurunaruto

道の駅くるくる なると









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社シンカ

代表者 ： 代表取締役 大野 充

所在地 ： 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜35-2

主な事業内容： 道の駅くるくる なるとの管理運営、鳴門市ふるさと納税事業、

観光土産品の開発・製造及び販売、工芸品・民芸品の加工及び販売、

食料品の販売、 飲食店の経営、地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.thinka-n.com/