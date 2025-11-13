「スーパーアンビュランス」 の 1/64スケールミニカーが CAMSHOP.JP で販売開始！

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、運営：CAMSHOP.JP）は、東京消防庁「スーパーアンビュランス」の 1/64 スケールミニカーの販売を CAMSHOP.JP にて開始いたしました。本製品は非常に精巧につくられた1/64スケールのダイキャストのミニカー。自動車好きであれば思わず心惹かれるような圧巻の再現性となっております。

しっかりとしたダイキャストの重みや、細部まで手抜きされることなく再現されている塗装、パーツの細かさなど、いつ見ても胸が躍ること間違いなしです。

完成度が高いためインテリアとしても見ごたえ抜群です。特別な一台をぜひこの機会にお求めください。

■ボディダイキャスト製・車体側面拡張機能は左側のみ（ABS製）。■運転席隊員フィギュア・スロープ付属

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2457513&csid=0&sort=n

【 **CAMSHOP.JP** 】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

商品詳細

■1/64スケール■塗装済み完成品■ダイキャストモデル■全長：最大約21cm■JAN：4570011220804■品番：ATC0005

**販売元**

会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593メール ：27@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

