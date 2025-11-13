最近、熊が人里に出没して人が襲われる被害が急増していますが、動物が接近するとセンサーに感知して大音量×光×狼の威圧感で驚かせ忌避させる製品を11月14日に発売いたします。効果をさらに高めるようにオオカミの尿も付けました。

またシカ、イノシシ、猿などの野生動物による農作物被害対策にも有効にお使いいただけます。

オプションで野生動物の出現をスマホで感知、録画してPCで確認できる監視カメラも発売します。





猛獣ブロックメイン画僧





▼猛獣ブロックW-1 作動動画

https://www.youtube.com/shorts/st9CpU5p00o









【特徴】

・農作物を荒らす野生動物を大音量とLEDフラッシュ光で撃退します。

・銃砲音、警報音、猟犬、爆竹音など10種類の音が約10秒で切り替わるので

動物に音を慣れさせない効果があります。

・付属のオオカミの尿を付けることで忌避効果が更にアップ。

・本体は防滴仕様なので屋外で使用できます。

・充電式なので電池交換不要、設置は地面に差すだけ。置いて使うこともできます。

・ソーラー充電により電源が無いところでも使えます。





猛獣ブロック 設置正面





猛獣ブロック 設置斜め横





猛獣ブロック 光フラッシュ









【開発背景】

当社は長年、鳥獣害対策機器を製造して主に農業従事者向けに販売しています。

県立大学と共同で害獣対策の研究を行ない、害獣による農業被害の軽減のための機器を開発しています。

最近、熊の人里への頻繁な出没により人への被害が深刻化していることから、特に熊のような猛獣に対しての忌避効果の高い製品の開発を急務としていました。

野生動物の一番の天敵は日本オオカミだったことがあり、今もオオカミに対する恐怖心は遺伝子として受け継がれていると言われています。本製品はオオカミをイメージとした外観、大音量、光だけでなく、本物のオオカミの尿も付けることにより忌避効果を更に上げられるように開発しました。





害獣たち









【仕様】

サイズ(cm) ： 縦18×横13×奥行7.2、ポール高30

重量 ： 450g

材質 ： 本体：ABS マスク：ウレタン、人口毛

使用充電池 ： ニッケル水素電池内蔵

LEDライト ： 高輝度白色LED×6個

センサー感知範囲： 左右90度、最大22m※天候や寒暖差により変動あり

電源 ： USB充電 / ソーラーパネル充電

付属品 ： ポール、USB充電コード、取扱説明書、狼の臭いパック×4

※狼の臭いパックは追加購入も可能です

商品詳細URL ： https://sunrise-corp.com/mbw









【オプション：監視カメラ】

監視カメラ





＜特徴＞

PIR熱感センサーが配置され、野生動物を検知してリアルタイムでスマホに通知してくれます。木の葉の落下や虫の動きにもほとんど反応せず、検出精度は99％に達します。複数の検知エリアの設定も可能で、野生動物が検知エリア内に入ってきた場合は自動に音と光で威嚇するので一人暮らしでも安心です。

人や動物を感知すると、すぐに録画を開始しながらメモリーカード(別売り最大128GB)やクラウドサービス(7日間6秒録音無料)に保存でき、いつでもどこでも映像を確認できます。メモリーがいっぱいになると自動上書きしながら録画できます。





＜仕様＞

サイズ(cm) ： 17.5×6.6×5.46

重量 ： 670g

暗視範囲 ： 15メートル

ワイヤレス通信技術： Bluetooth,Wi-Fi

レーザークラス ： HD解像度、PTZテクノロジー、イメージセンサー、双方向オーディオ、暗視

付属品 ： カメラ本体、ソーラーパネル、ケーブル、取扱説明書、台座、粘着テープ









【会社概要】

会社名 ： 株式会社サンライズコーポレーション

所在地 ： 東京都江戸川区東瑞江1-38-42

代表 ： 代表取締役 高橋 信之

設立 ： 1995年10月

事業内容 ： 農業用鳥獣害対策器の製造および販売など

製品公式HP： https://sunrise-corp.com/mbw