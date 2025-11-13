¹â½ê»£±Æ¤ò¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡£3m/1.2m¿¤Ó¤ë·ÚÎÌ¥«ー¥Ü¥ó°ìµÓ¤ò11·î13ÆüÈ¯Çä
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®1-10-1¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄ ÏÂÈÏ)¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ç¤ÏÅÀ¸¡ºî¶È¡¢ÁÒ¸Ë¾åÉô¤Î»£±Æ¤Ê¤É¡¢¹â½ê¤«¤é¤Î»£±Æ¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀßÃÖ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¥«ー¥Ü¥ó°ìµÓ¤ÇºÇÂç3m¿Ä¹¤Î¡Ö200-DGCAM047¡×¡¢ºÇÂç1.2m¿Ä¹¤Î¡Ö200-DGCAM048¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
- ºÇÂç3m/1.2m¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë·ÚÎÌ¥«ー¥Ü¥óÀ½¥Ýー¥ë¤Ç¹â½ê»£±Æ¤¬²ÄÇ½
- ¥¹¥Þ¥Û¸ÇÄêÂÐ±þ¤Ç¼ê·Ú¤ËÐíâ×»£±Æ¡¦ÅÀ¸¡»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë
- ·úÃÛ¸½¾ì¤äÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤Ç¤â°ÂÁ´¡¦¸úÎ¨Åª¤ËÁ´·Ê¤òµÏ¿
·ÇºÜ¥Úー¥¸
¥«ー¥Ü¥ó°ìµÓ¡¡¹â½ê»£±Æ¥Ýー¥ë¡¡·ÚÎÌ¡¡¥¹¥Þ¥Û»£±ÆÂÐ±þ
¡ã ºÇÂç3m¡ä·¿ÈÖ¡§200-DGCAM047¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¡§9,073±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-DGCAM047
¡ã ºÇÂç1.5m¡ä·¿ÈÖ¡§200-DGCAM048¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¡§5,891±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-DGCAM048
¢£·ÚÎÌ¥«ー¥Ü¥óÁÇºà¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¥é¥¯¥é¥¯
ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¹â¹äÀ¤«¤Ä·ÚÎÌ¤Ê¥«ー¥Ü¥óÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£½ÅÎÌ¤Ï¤ï¤º¤«Ìó332g¡Ê200-DGCAM047¡Ë¤Î/Ìó132g¡Ê200-DGCAM048¡Ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¶âÂ°À½¥Ýー¥ë¤è¤ê¤â·Ú¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£·ÈÂÓÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ø¤Î°ÜÆ°¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇÂç3m¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¹â½êÂÐ±þÀß·×
8ÃÊ¿½Ì¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂçÌó3m/1.2m¤Þ¤Ç¿¤Ð¤»¤ë¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡£ÃÏ¾å¤«¤é¤Ç¤â¹â½ê¤ò´ÊÃ±¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£3m¥¿¥¤¥×¤Ç¤ÏµÓÎ©¤ä¹â½êºî¶È¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¡¢°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ê»£±Æ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Þ¥Û¤â¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥ÁÂÐ±þ
1/4¥¤¥ó¥Á¥Í¥¸¤Ç¥«¥á¥é¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Éý65～85mm¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤â¸ÇÄê²ÄÇ½¡£ÀìÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¹â½ê¤«¤é¤ÎÐíâ×»£±Æ¤äÆ°²è»£±Æ¤¬¤¹¤°¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£·úÃÛ¡¦ÅÀ¸¡¡¦ÁÒ¸Ë¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½
²°º¬¤Î¾å¤äÁÒ¸Ë¤Î¹â½ê¤Ê¤É¡¢Ä¾ÀÜÅÐ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Î»£±Æ¤òÃÏ¾å¤«¤é°ÂÁ´¤Ë¼Â»Ü²ÄÇ½¡£¸½¾ìÁ´ÂÎ¤Î³ÎÇ§¤ä¿ÊÄ½µÏ¿¡¢ÅÀ¸¡Êó¹ð¤Ê¤É¡¢ºî¶È¤Î²Ä»ë²½¤È¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Î¸½¾ì»£±Æ¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¢£°ÂÁ´Àß·×¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
³ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¥·¥ê¥³¥óÀ½¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥°¥ê¥Ã¥×¡£Íë¤ä¹â°µÀþÉÕ¶á¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤òÂ¥¤¹°ÂÁ´Àß·×¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ°·¤¨¤ëÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È³ÆÅ¹·ÇºÜ¥Úー¥¸
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤Ä¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡ÊËÜÅ¹¡Ë
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-DGCAM047
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-DGCAM048
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-dgcam047/
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈYahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-dgcam047.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-dgcam048.html
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥Èau Pay ¥Þー¥±¥Ã¥ÈÅ¹
https://wowma.jp/item/761912501
https://wowma.jp/item/761912502
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈAmazonÅ¹
https://www.amazon.co.jp/dp/b0fzpzr162
https://www.amazon.co.jp/dp/b0fzpwgkvt
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È´ØÏ¢¾¦ÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
¥«¥á¥é¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ÎÄÌÈÎ¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Î¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001004051
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦SNS
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://direct.sanwa.co.jp
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°X(µìTwitter)
https://twitter.com/sanwadirect
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
¥µ¥¤¥ÈÌ¾¡§¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¾¼ÏÂ26Ç¯(1951Ç¯)
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§¢©700-0825 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®£±-£±£°-£±
ËÜÅ¹¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÆîÂç°æ£¶-£µ-£¸
Å¸¼¨¾ì¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç£²-£²-£²¡¡¼ÇÂçÌç¥µ¥ó¥ï¥Ó¥ë £¹³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂçºåÉÜÍäÀî¶èµÜ¸¶£´-£µ-£³£¶¡¡ONEST¿·Âçºå¥¹¥¯¥¨¥¢ £±£°³¬
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§³Æ¼ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥µ¥×¥é¥¤¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä/¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¼þÊÕµ¡´ï¤Î¼è¤ê°·¤¤
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È
TEL¡¡¡¡ ¡§086-223-5680
FAX¡¡¡¡ ¡§086-223-5123
E-Mail¡¡ ¡§direct@sanwa.co.jp
¢¨¤³¤Î¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
»ÅÍÍ¡¦²Á³Ê¡¦³°¸«¤Ê¤É¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£