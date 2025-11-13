ベトナム航空、初のシグネチャーフレグランス「LotuScent」を発表～ 香りでつなぐ、優雅で心に残る旅の体験 ～

ベトナム航空 日本支社

ベトナム航空(日本支社 所在地:東京都千代田区、総支配人：ゴー・シー・アイン)は、ベトナムの航空会社として初めて独自のシグネチャーフレグランス「LotuScent（ロータスセント）」を発表しました。この新しい香りは、乗客の五感を通じてブランドの世界観を表現し、機内やロータスラウンジにて順次導入されます。

ベトナム航空にとって「香り」は、感情を伝える“目に見えない言葉”であり、ブランドとお客様をつなぐ架け橋、さらには穏やかさや温かさ、そして洗練された印象をもたらします。LotuScentプロジェクトは、香りを通じて情緒豊かな空間を生み出し、旅の記憶に深く残る特別な体験をお届けします。

この香りは、純粋さと優雅さの象徴である「蓮（ロータス）」に着想を得て、フレグランスアーティストのレイ・グエン（Rei Nguyen）氏と共同で開発しました。ブランドメッセージ「ベトナム航空とともに、旅に寄り添う優雅な香り」のもと、ひとつひとつの香りの要素がベトナム文化のエッセンスを表現し、旅人を感性の旅へと誘います。3万フィートの空の上で、香りを通じて“ベトナムらしさ”を感じていただけるように仕上げました。

LotuScentは、ベトナムの伝統と風土を象徴する素材から生まれています。ニンビンのタムコック産の蓮、タイグエンの濃厚な茶葉、ハノイの芳しい若緑米（コム）、フエのタンチャー柚子、フートのドアンフン柚子、そしてドンタップのライヴン蜜柑。これらの香りが重なり合い、ひとつの「香りの交響曲」を奏でます。どこか懐かしく、それでいて新鮮なその香りは、まさにベトナムの豊かな文化へのオマージュです。

LotuScentは、特別仕様の「風に乗り立ちのぼる香り（Scent Rising with the Wind）」として機内で初お披露目されます。この香りは、穏やかな午後のティータイムを思わせる温もりと安らぎを表現し、搭乗時と降機時にふわりと漂うことで、旅の始まりと終わりを包み込む“香りの儀式”として、ベトナム文化に根ざした五つ星のおもてなしを演出します。

さらに、レイ・グエン氏率いるチームは、今後もサービス空間ごとに最適化された香りのバリエーションを開発し、ネットワーク全体で一貫した香りの体験を提供する予定です。将来的には、ビジネスラウンジや機内ラバトリーにも展開し、旅のあらゆる瞬間で五感に寄り添う上質な空間を創り上げます。

ベトナム航空副社長のダン・アイン・トゥアン（Dang Anh Tuan）は次のように述べています。

「LotuScentを通じて、ベトナム航空は“五つ星”の体験を提供することを目指しています。単なる快適さを超え、ブランドの本質を体現する感情的・感覚的なつながりをお客様にお届けしたいと考えています。香りのそれぞれの層は、ベトナム各地の個性や精神を表し、それらが機内でひとつに溶け合います。シンプルさから洗練へ、そのすべてをひとつの香りに凝縮したのがLotuScentであり、ベトナム航空の優雅さと品位の象徴です。」

＜ベトナム航空について＞

ベトナム航空（スカイチームアライアンスメンバー）は、1993年にベトナム国営航空会社として設立されました。

現在、ベトナム国内22都市、海外37都市を結ぶ計100路線以上を運航しており、ボーイング787-9、ボーイング787-10、エアバスA350-900 XWB、エアバスA320、エアバスA321neoといった、最新鋭の機材を使用しています。日本路線は、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪、福岡の5つの空港からハノイおよびホーチミンに運航しており、さらに東京成田および大阪からはダナンへも就航しています。これにより、日越間で最大の輸送能力を誇ります。

最新機材の導入と革新的なデジタル化への取り組みが評価され、航空産業の格付け会社Skytraxによる4スター評価、「AirlineRatings.com」による2024年世界の航空会社トップ20選出、またAPEX（Airline Passenger Experience Association）による2025年の「5スター航空会社」認定を受けています。

ベトナム航空は、持続可能な開発ソリューションにも積極的に取り組んでおり、革新を促進するだけでなく、世界中の航空会社と協力し、2050年までにネットゼロ排出を達成することを目指しています。

2024年には、日本路線の就航30周年を迎え、今後はベトナムの独自の文化的アイデンティティを組み込んだ高品質なサービスを提供する航空会社として、アジアを代表する5スター航空会社としての地位を確立することを目指しています。

- 公式ホームページ：https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home

‐ MeetsVietnam：https://meetsvietnam.vietnamairlines.com/