GRESBリアルエステイト評価にて6年連続でスターを獲得

ビレッジハウス・マネジメント株式会社

ビレッジハウス・マネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：岩元 龍彦、以下ビレッジハウス）が管理運営を行い全国で展開するアフォーダブル住宅(中低所得者向け賃貸住宅)『ビレッジハウス』が、2025年に実施されたGRESBリアルエステイト評価における「GRESBレーティング」にて東日本エリアで「1スター」及び「グリーンスター」、西日本エリアで「1スター」及び「グリーンスター」の評価を取得しましたのでお知らせいたします。

■GRESBリアルエステイト評価について

2025年GRESBリアルエステイト評価において、総合スコアでの相対評価による「GRESBレーティング」で、『ビレッジハウス』が東日本エリア・西日本エリアともに「1スター」（最上位は「5スター」）を取得しました。

『ビレッジハウス』は、2020年にアフォーダブル住宅を提供する事業体として初めてGRESB評価「1スター」を取得、その後も毎年、東日本エリア・西日本エリアで評価を維持し、今回で6年連続の獲得となりました。

更には、ESG推進のための方針や組織体制等を評価する「マネジメント・コンポーネント」及

び保有物件の環境パフォーマンスやテナントとの取組み等を評価する「パフォーマンス・コンポ

ーネント」双方での高い評価を受け、「グリーンスター」評価を西日本エリアで4年連続、東日本

エリアにおいては5年連続で取得しました。

■GRESBの概要

GRESBは、不動産会社・ファンドの環境・社会・ガバナンス（ESG）配慮を測る年次のベンチマーク評価及びそれを運営する組織の名称であり、責任投資原則（PRI）を主導した欧州の主要年金基金グループを中心に2009年に創設されました。

投資先の選定や投資先との対話にGRESBデータを活用する投資家メンバーは、現在約150機関に上り、日本でも、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）をはじめ、複数の機関がGRESB評価結果を利用しています。2025年に実施されたGRESBリアルエステイト評価には、世界で2382の上場・非上場の不動産会社・ファンドが参加しました。

なお、評価制度の詳細は、GRESB公式サイトをご覧ください。

https://gresb.com

■代表取締役社長兼CEO 岩元 龍彦コメント

当社は、民間として唯一、大規模にアフォーダブル住宅、すなわち中低所得者を含む多くの人々が手頃な家賃で安定して長く住み続けられる賃貸住宅を提供しています。当社が管理運営する住宅では、地球温暖化ガスの排出削減や再生可能エネルギーの活用を推進し、環境・社会・ガバナンス（ESG）の要素を事業全体に組み込んでいます。こうした取り組みを通じて、持続可能な未来の実現に貢献し、より良い住環境の提供を目指しています。

また、外国人を含む入居者の方が安心して暮らせるよう、防災訓練などの安全トレーニングを実施し、地域の高齢者を積極的に雇用するなど、ESG全般に関わる活動を継続しています。これらの取り組みが、今回の評価につながったと考えています。

これからもビレッジハウスは、地域社会とともに、誰もが安心できる暮らしを支え、より良い未来の創造に取り組んでまいります。

■サステナビリティの取り組みについて

サステナビリティに係る基本的な取組み方針を定め、以下について日々の業務で実践していきます。

・エネルギー利用の効率化

・気候変動の緩和・適応

・資源の有効活用

・ステークホルダーのエンゲージメント

・コンプライアンス

・透明性

ビレッジハウス・マネジメントのサステナビリティ方針の詳細について

https://www.villagehouse.jp/sustainability-policy/

ビレッジハウス・マネジメント株式会社について

ビレッジハウス・マネジメント株式会社は、全国47都道府県で1,064物件（2,960棟、108,409戸）※2の賃貸住宅「ビレッジハウス」を運営、管理する国内最大級の賃貸住宅サービス会社です。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が雇用促進住宅を民間に売却した際に、フォートレス・インベストメント・グループが一括取得し「ビレッジハウス」へリブランディング、リノベーションして賃貸住宅として提供を開始しました。住宅を建て替えるのではなく、既存の建物を有効活用、長く使用することで低賃料を実現し、民間会社で唯一、大規模にアフォーダブル住宅※3を提供しています。簡単な事務手続きで、あらゆる世代の単身者、ファミリーの他、外国人や法人の社宅としてもご利用いただけるよう、今後も継続的な供給を維持しながら、よりよい日本の住宅環境を築くことを目指します。

※2 2025年11月1日時点の戸数

※3 誰もが生活の質を保ち、手ごろな家賃で安心して長く住み続けられる住宅

2025年11月1日現在、1,083名の従業員を擁し、東京本社に加え全国7支社を展開、入居にかかる募集から受付、審査、物件管理まで自社一貫のサポート体制を整え、法人向けサービスの拡充にも取り組んでいます。また、多言語対応の強化や563名の住宅担当者（管理人）による物件の巡回で、入居後も安心してお住まいいただけるよう住宅環境の整備も行っています。

■ビレッジハウス・マネジメント株式会社

https://www.villagehouse.jp/

本 社：東京都港区虎ノ門4-3-13ヒューリック神谷町ビル4階