AIシステム・AIロボットの開発、提供を手掛けるタケロボ株式会社(所在地：東京都品川区、代表取締役社長：竹内 清明)は、これまでのAIチャットボットの課題を根本から見直し、最新技術を融合させた「新AIチャットボット」をリリースしました。





＜紹介ページ＞

https://www.takerobo.co.jp/ai_chatbot.html





サムネイル画像





■新AIチャットボットリリースの背景

【なぜ今、AIチャットボットなのか？】

AIチャットボットは、かつて多くの企業サイト等に導入され、ユーザーとの対話を担う存在として注目を集めました。しかし、導入・運用の手間や精度の課題、そして生成AIやAIエージェントなどが騒がれ、定着する前に姿を消したケースも少なくありません。

タケロボはこの流れに一石を投じ、「AIチャットボットこそ、AI活用の王道」と再定義。最新技術を惜しみなく投入し、誰でも簡単に使える、効果的なAIチャットボットを完成させました。









■新AIチャットボットの主な進化ポイント

(1) オリジナルAIデータの自動生成

企業や施設のWEBサイトや資料をもとに、AIチャットボット用のデータを自動生成。導入時の手間を大幅に削減します。





(2) 本番稼働後の精度向上をアシスト

実際の利用データを分析し、改善サンプルを自動提示。運用後も精度向上をサポートする“専属アシスタント”のような機能も提供可能となります。





(3) 多言語対応をさらに強化

英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・など多くの言語に対応し、回答精度も向上させました。インバウンドや外国人スタッフ向け対応にも最適です。





(4) 生成AIとの連携

登録されていない質問には、ChatGPT等の生成AIが対応。「案内したいことは自社データで、一般的な質問は生成AIで」という理想的な運用が可能です。









■会社概要

商号 ： タケロボ株式会社

所在地 ： 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 野村ビル9F

代表 ： 代表取締役社長 竹内 清明

設立日 ： 2011年8月31日

事業内容： AI、ロボットの企画、開発、製造、販売

URL ： https://www.takerobo.co.jp/