香港の中心部がウィンター・ワンダーランドに変身 8つのランドマークを彩る没入型ライトショーも開催

香港はこの冬、賑わうセントラル（中環）を幻想的なウィンター・ワンダーランドへと変貌させる準備を進めています。アジア随一のクリスマス都市としての魅力を一層高めるため、街全体で心躍る季節のイベントを展開します。今年は2025年11月14日から2026年1月4日まで香港の中心部で開催される毎年恒例のイベント「香港ウィンター・フェスタ」を中心に、市内各地で特別な祝祭イベントが多数企画されます。

■セントラルがウィンター・ワンダーランドへ変貌！（2025年11月14日～2026年1月4日）

「ウィンター・ワンダーランド inセントラル」は、息をのむような数々のイベントを通じて、クリスマスの喜びを香港に届けます。今回初めて開催される「イマーシブ・ライトショー inセントラル」では、セントラルの象徴的な建物が広大な光のキャンバスに変貌します。また、屋外には高さ20メートルのクリスマスツリーがそびえ立ち、にぎわう「クリスマスタウン」を彩ります。

そのすぐ近くのチャーター・ロード（遮打道）は、「スターライト・ブルバード」としてライトアップされます。ランドマーク・アトリウムで開催される史上最大の祝祭インスタレーション「ノエリアatランドマーク」とシームレスに連動し、地区全体に華やかな雰囲気を広げます。これらのイベントが一体となり、まばゆい光のシンフォニーを生み出し、セントラルの夜空をクリスマスツリーのイルミネーションのように輝かせます。

香港政府観光局の会長、ピーター・ラム（林建岳博士）のコメント

「今年の『香港ウィンター・フェスタ』は新しいスタイルで開催され、過去最大規模のラインナップと最も充実したイベント内容を誇ります。香港全体に強い祝祭ムードを生み出し、アジア随一の冬の旅行先としての香港の地位をさらに強化することを目指しています。今回、Hongkong Land(置地公司)と協力し、セントラルを“ウィンター・ワンダーランド”へと変貌させることができ、大変うれしく思います。新しい『イマーシブ・ライトショー inセントラル』とともに、セントラルは新たな祝祭のホットスポットとなるでしょう。この取り組みは、地元の方々や観光客の皆さまに、より豊かなホリデー体験を提供するだけでなく、シーズン中の経済活性化にもつながります。クオリティ・ツーリズム・サービス協会（QTSA）、香港小売管理協会（HKRMA）をはじめ、多くの観光施設やショッピングモールを含む業界パートナーの幅広いご支援に心より感謝申し上げます。皆様と共に、祝祭ムードを盛り上げる食事、ショッピング特典、アクティビティを提供してまいります。」

■セントラルのスタチュー・スクエア・ガーデンがクリスマスタウンに変身 人気のクリスマスツリーが再登場（2025年11月14日～2026年1月4日）

11月14日から、セントラルのスタチュー・スクエア・ガーデンは、訪れるすべての人が童心に返り、まるでおとぎ話の世界に足を踏み入れたかのような冬の不思議を体験できる、楽しいクリスマスタウンへと変わります。宇宙船、人形、ミニチュアの列車など、クラシックでカラフルなおもちゃをテーマにした装飾で街が彩られ、クリスマスが近づくにつれ、来場者はキャロルのライブ演奏やサンタクロースのサプライズ登場を楽しむことができます。さらに11月28日からは、12棟のシャレーが並ぶクリスマスマーケットがオープンし、季節限定の美味しいグルメやギフト、ワークショップを提供。地元の人々も観光客も忘れられないホリデーシーズンの雰囲気を満喫できる最適な場所となるでしょう。

クリスマスタウンの中心にきらめく目玉は、高さ20メートル（6階建ての建物に相当）の屋外クリスマスツリーです。きらめくリボンで包まれた巨大なクリスマスギフトのようなこの壮麗なツリーは、その温かな光で街全体を照らします。さらに、クリスマスタウンの楽しい雰囲気を広げるように、チャーター・ロードは「スターライト・ブルバード」として、幻想的に変貌を遂げます。道路沿いの30本以上の街路樹にはイルミネーションが施されます。また、歩道橋もライトアップされ、チャーター・ハウス入口の上部にはクリスマスツリー型のライト インスタレーションが吊り下げられ、街を彩るディスプレイの中でも、ひときわ印象的なビジュアルとなります。毎日午後5時になると、これらのライトが点灯し、チャーター・ロードは見逃せない屋外クリスマス体験の場へと姿を変えます。

金色の光の天蓋の下を進んでいくと、ランドマーク・アトリウム内の「ノエリア at ランドマーク」にたどり着きます。このインスタレーションは幅30メートル、高さ11メートルの灯台が特徴で、家族や友人とのフォトスポットが数多く用意されています。さらに、香港最大となる12メートル×12メートルのインタラクティブな「ウィッシング・レイク」も設置されます。

■セントラルの8つのランドマークが光でつながる 幻想的な「イマーシブ・ライトショー inセントラル」初開催（2025年11月28日～2026年1月4日）

今年の「香港ウィンター・フェスタ」のもう一つのハイライトは、「イマーシブ・ライトショー inセントラル」の初開催です。11月28日から、クリスマスタウンを囲む8つの象徴的な建物*が、光と音楽が織りなす壮大なマルチメディアショーのキャンバスとなります。3Ｄプロジェクションマッピング、照明効果、ホリデーソングを組み合わせ、トナカイや天使、雪だるま、ギフトボックスなどの映像が歴史的建築物や近代的な高層ビルに次々と投影されます。リアルな映像が、クリスマスタウンの木々の間を飛び回り、音楽に合わせて踊るように見えます。この魅惑的な五感体験は、香港の夜景が持つダイナミズムとエネルギーを映し出します。

*8つの象徴的な建物とは、以下の通りです：

中国銀行ビル、中国銀行タワー、終審法院ビル、香港シティホール（ハイブロック）、香港クラブ・ビル、HSBCメイン・ビルディング、プリンス・ビル、スタンダード・チャータード銀行ビル。

■香港全域で展開されるウィンター・フェスタ限定オファー

完璧な冬のホリデーを来訪者にお届けするため、香港政府観光局は業界パートナーと連携し、12月に「ウィンター・フェスタ・ディライツ」キャンペーンを開始します。このプロモーションでは、飲食、ショッピング、観光施設、交通機関などで300以上の限定特典をご用意。専用のオンラインプラットフォームを通じて、すべてのオファーを簡単に検索でき、香港のホリデーカレンダーを最大限に楽しむことができます。

香港は、世界中から訪れる皆様に、忘れられないクリスマスと新年の体験をご提供します。街中のショッピングモール、ホテル、テーマパーク、観光施設は、華やかな装飾で彩られ、訪れるすべての人の記憶に残る多彩なイベントが開催されます。大晦日のカウントダウン花火は、「香港ウィンター・フェスタ」を締めくくる壮大なハイライトの一つとなるでしょう。ぜひアジアで最もエキサイティングな冬の目的地・香港で、魔法のような体験してください。

「香港ウィンター・フェスタ」の詳細は、香港政府観光局の公式サイトをご覧ください。（英語）

http://www.discoverhongkong.com/winterfest