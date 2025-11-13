SEVENTEEN SEUNGKWAN新ビジュアル初公開＆ブランドファン550名招待！FoRest by Greenfinger日本上陸1周年記念オフラインイベント詳細決定
SEVENTEEN SEUNGKWAN新ビジュアル初公開＆ブランドファン550名招待！
2025年10月23日(木)に開催決定のお知らせを配信した韓国発のクリーンビューティースキンケアブランド「FoRest by Greenfinger(フォレスト バイ グリーンフィンガー)」は、スペシャルイベント「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」の気になるイベント詳細を公開いたしました。
本イベントの開催に合わせ、SEUNGKWANさんの最新ビジュアルも同時公開いたします。ブランドの想いとSEUNGKWANさんの魅力が詰まった、日本上陸1周年を祝う特別な時間をお届けします。
【イベント実施日程/会場/当選数】
日程 ：2025年12月10日(水) 15時～
会場 ：東京 都内某所
当選人数：550名
開催時間：約2時間(SEUNGKWANさん登壇時間 約90分を予定)
※会場など詳細はご当選された方にのみご案内いたします 。
※イベントの開催時間、内容等は予告なく変更となる場合がございます 。
【イベント内容】
開催時間2時間(SEUNGKWANさん登壇時間90分)を予定。
・メディアインタビュー／ブランド紹介
・メディアフォトセッション／お客様を背景に記念撮影
・質問コーナー／お客様が書いた質問に答えるトークショー
(＊テーマは、SEUNGKWANさんの「スキンケアについて」と「日常」についての質問)
・当日抽選で10名の方に商品プレゼント
・新ビジュアル動画公開
FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念オフラインイベント詳細決定
【イベント参加方法(ブランドファンイベント招待抽選)】
1)対象商品購入期間
2025年10月10日(金)17:00～11月24日(月・祝)23:59
https://morecos.hmv.co.jp/news/article/251007500/
morecos+にて期間内に対象商品をご予約いただいた方(ローソンWEB会員限定)の中から抽選でご当選された方をご招待。
※詳細な応募方法、対象商品、注意事項等は、morecos+の特設ページをご確認ください。
【FoRest by Greenfingerについて】
「FoRest by Greenfinger」は、自然由来の成分にこだわり、忙しい現代人の疲れた肌に優しい休息(For Your Rest)を与えることをコンセプトにした韓国のクリーンビューティースキンケアブランドです。ブランドモデルには、K-POPグループSEVENTEENのSEUNGKWANさんを起用し、日本でも大きな注目を集めています。
この機会に、ブランドの1周年を記念する特別なイベントにぜひご注目ください。
【SEVENTEEN SEUNGKWAN について】
1998年1月16日生まれ。
世界で活躍する13人組グループSEVENTEENのメンバー。VOCAL TEAM所属。
FoRest by Greenfinger with SEVENTEEN SEUNGKWAN
■FoRest by Greenfinger @cosmeオフィシャルブランドページ
URL： https://www.cosme.net/brands/119627/
■「FoRest by Greenfinger」公式Instagram
https://www.instagram.com/forest_greenfinger.jp/
■「FoRest by Greenfinger」公式X(旧Twitter)
https://x.com/forestbygf
■「FoRest by Greenfinger」公式YouTube
https://www.youtube.com/@FoRest_greenfinger.official
【会社概要】
社名 ： 株式会社KJグローバル
所在地 ： 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10-70 パークスタワー19F