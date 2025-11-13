SEVENTEEN SEUNGKWAN新ビジュアル初公開＆ブランドファン550名招待！





2025年10月23日(木)に開催決定のお知らせを配信した韓国発のクリーンビューティースキンケアブランド「FoRest by Greenfinger(フォレスト バイ グリーンフィンガー)」は、スペシャルイベント「FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念イベント with SEVENTEEN SEUNGKWAN」の気になるイベント詳細を公開いたしました。





本イベントの開催に合わせ、SEUNGKWANさんの最新ビジュアルも同時公開いたします。ブランドの想いとSEUNGKWANさんの魅力が詰まった、日本上陸1周年を祝う特別な時間をお届けします。









【イベント実施日程/会場/当選数】

日程 ：2025年12月10日(水) 15時～

会場 ：東京 都内某所

当選人数：550名

開催時間：約2時間(SEUNGKWANさん登壇時間 約90分を予定)





※会場など詳細はご当選された方にのみご案内いたします 。

※イベントの開催時間、内容等は予告なく変更となる場合がございます 。









【イベント内容】

開催時間2時間(SEUNGKWANさん登壇時間90分)を予定。

・メディアインタビュー／ブランド紹介

・メディアフォトセッション／お客様を背景に記念撮影

・質問コーナー／お客様が書いた質問に答えるトークショー

(＊テーマは、SEUNGKWANさんの「スキンケアについて」と「日常」についての質問)

・当日抽選で10名の方に商品プレゼント

・新ビジュアル動画公開





FoRest by Greenfinger 日本上陸1周年記念オフラインイベント詳細決定





【イベント参加方法(ブランドファンイベント招待抽選)】

1)対象商品購入期間

2025年10月10日(金)17:00～11月24日(月・祝)23:59

https://morecos.hmv.co.jp/news/article/251007500/

morecos+にて期間内に対象商品をご予約いただいた方(ローソンWEB会員限定)の中から抽選でご当選された方をご招待。

※詳細な応募方法、対象商品、注意事項等は、morecos+の特設ページをご確認ください。









【FoRest by Greenfingerについて】

「FoRest by Greenfinger」は、自然由来の成分にこだわり、忙しい現代人の疲れた肌に優しい休息(For Your Rest)を与えることをコンセプトにした韓国のクリーンビューティースキンケアブランドです。ブランドモデルには、K-POPグループSEVENTEENのSEUNGKWANさんを起用し、日本でも大きな注目を集めています。

この機会に、ブランドの1周年を記念する特別なイベントにぜひご注目ください。









【SEVENTEEN SEUNGKWAN について】

1998年1月16日生まれ。

世界で活躍する13人組グループSEVENTEENのメンバー。VOCAL TEAM所属。





FoRest by Greenfinger with SEVENTEEN SEUNGKWAN





■FoRest by Greenfinger @cosmeオフィシャルブランドページ

URL： https://www.cosme.net/brands/119627/





■「FoRest by Greenfinger」公式Instagram

https://www.instagram.com/forest_greenfinger.jp/





■「FoRest by Greenfinger」公式X(旧Twitter)

https://x.com/forestbygf





■「FoRest by Greenfinger」公式YouTube

https://www.youtube.com/@FoRest_greenfinger.official









【会社概要】

社名 ： 株式会社KJグローバル

所在地 ： 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10-70 パークスタワー19F