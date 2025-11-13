電子機器向け積層造形市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月11に「電子機器向け積層造形市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。電子機器向け積層造形に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
電子機器向け積層造形市場の概要
電子機器向け積層造形市場に関する弊社の調査レポートによると、電子機器向け積層造形市場規模は 2035 年に約 3225億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 電子機器向け積層造形市場規模は約 472 億米ドルとなっています。電子機器向け積層造形に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 21.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、電子機器向け積層造形の成長は、設計の自由度と電子機器の小型化によるものです。電子機器がよりコンパクトで複雑、そしてカスタマイズされたデバイスへと移行するにつれ、形状、材料の混合、そして組み込み回路機能を可能にする積層造形手法への需要が高まっています。
市場分析によると、顧客向け電子機器製造サービスは、予測期間中に7.4%のCAGRで増加すると予想されています。電子機器向け積層造形は、多層構造、マルチマテリアル製造、埋め込み型導電パス、そして複雑な3Dプリント回路を提供できるため、市場における需要を生み出しています。
電子機器向け積層造形に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/additive-manufacturing-for-electronics-market/590641822
電子機器向け積層造形に関する市場調査では、サプライチェーンのレジリエンス（回復力）と分散製造の実現により、市場シェアの拡大が見込まれることも明らかになっています。米国やEUなどの発展途上国は、電子機器及び半導体の中国や台湾への依存度を下げることを目指しています。例えば、2025年6月、米国商務省は、マイクロンテクノロジー社が米国のメモリチップ生産を大幅に拡大するために、半導体製造及び研究開発に2,000億米ドルを投資する計画を発表しました。この取り組みは、電子機器向け積層造形市場の成長を支えることができる電子機器及び半導体産業の発展を支援するものです。
しかし、品質と信頼性への懸念が、今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。品質の不一致、表面仕上げの欠陥、プリンテッドエレクトロニクスの信頼性の問題は、産業界での広範な導入における大きな障壁となっています。生産時に発生するばらつきは、欠陥や性能低下につながり、積層造形プロセスへの信頼の欠如につながる可能性があります。これらの問題により、よりコストのかかるテストや品質管理対策の需要が高まり、3Dプリントエレクトロニクスの使用はより重要で信頼性の高いアプリケーションに制限されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334290&id=bodyimage1】
電子機器向け積層造形市場セグメンテーションの傾向分析
電子機器向け積層造形市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。弊社の専門家によると、電子機器向け積層造形 の市場調査は、アプリケーション別、技術別、材料別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
