重永怜哉、最新シングル「ネオ・ポジティブ」リリース！ ～2025年11月12日より主要音楽配信サイトにて配信開始～
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、Nii Music所属アーティスト・重永 怜哉（しげなが・れんや）による最新シングル「ネオ・ポジティブ」を、2025年11月12日より全世界同時配信を開始いたしました。
■配信情報
https://linkco.re/a8dXrpxm
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334287&id=bodyimage1】
タイトル：ネオ・ポジティブ
アーティスト：重永 怜哉
作詞・作曲：重永 怜哉
プロデューサー：伊禮門 悟
配信開始日：2025年11月12日（水）
配信プラットフォーム：Apple Music、Spotify、Amazon Music 他 全世界主要配信サイト
■アーティスト プロフィール＆コメント
https://www.tunecore.co.jp/artists?id=993700〈=ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334287&id=bodyimage2】
〇本人コメント
僕は歌詞よりもまず音を大切にしています。
自分で曲を作る時も、歌詞は「こういうことが言いたいかな」という大枠だけ捉え、あとは自然に降りたきた言葉を素直に並べるだけ。
しかし、音にはこだわります。自分がいいなと思う音の組み合わせや並びを納得がいくまで追求します。
思えば、この「音は大事だが歌詞は気にしない」という感覚は幼少期からずっと持っていました。
音楽を聴く時は、いつも音だけに着目して聴いていました。
意図せずですが、その積み重ねが今の僕の音楽性を作り上げたのだと思います。
現在も曲を作り続けています。僕が本気でいいな思った音を、僕らしさを存分に込めた音楽を、これからもお届けしていきます。
＜Nii Music運営会社＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
