【新発売】Secula（セキュラ） 16CH NVR 新モデル「SCL-N016N02」を発売開始
ソリッド株式会社 カメラ事業部（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：徳岡 達人、以下 ソリッドカメラ）は、2025年11月10日より、16CH NVR 新モデル「SCL-N016N02」を発売開始いたしました。本製品は、従来モデル「SCL-N016N01」の後継機として開発されたもので、内部処理チップを強化し、映像処理性能およびデータ転送能力が向上しております。
Secula（セキュラ）シリーズとは
高画質・長期間録画が特長の製品です。NVR（ネットワークビデオレコーダー）で複数台のカメラを1画面で視聴・再生でき、効率的な監視を実現します。
【主な特長・変更点】
・台湾製のNDAA準拠製品
安全性と信頼性を重視した設計です。
・内部処理チップを強化
映像処理性能・データ転送能力が向上。
ネットワーク帯域：160 Mbps → 192 Mbps に拡大し、高解像度映像をより安定して処理可能。
・圧縮方式「H.265+/H.265S」に対応
データ量を削減し、HDDへの負荷を軽減します。
________________________________________
【製品情報】
● 製品名：Secula 16ch PoEなし NVR「SCL-N016N02」
● 製品ページ：https://www.solidcamera.net/secula/scl-n016n02.html
● 仕様書：https://www.solidcamera.net/download/file/secula/specification/spec_scl-n016n02.pdf
※従来モデル「SCL-N016N01」は販売を終了いたしました。
________________________________________
今後とも、お客様にご満足いただける製品・サービスの提供に努めてまいります。
【高品質なIPカメラと安心サポートのソリッドカメラ】
ソリッドカメラはソリッド株式会社のベンチャー事業として2010年にスタートし、これまでに「Viewla（ビューラ）シリーズ」、「Secula（セキュラ）シリーズ」、回線工事不要の「SIMカメラシリーズ」など25万台を超えるIPカメラを販売してまいりました（2025年5月現在）。
お客様に最上の満足をご提供するために、IPカメラに特化したコールセンターを設け、メーカーである私たち自身が直接サポートを行っています。
さらに、お客様からの10万件を超える貴重なフィードバックをもとに、機能性、使い勝手、そして品質に優れた製品をリーズナブルな価格でご提供できるよう、商品開発に日々励んでおります。
【ソリッド株式会社について】
ソリッドは、あらゆるニーズに応えることのできる「総合商社」です。
社名 ： ソリッド株式会社
本社所在地： 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
代表 ： 代表取締役社長 徳岡 達人
事業内容 ： 輸出商社、通信部材・機器販売、セキュリティ機器販売、
通信事業、アプリケーション開発、クラウドソリューション開発
設立 ： 1971年（昭和46年）6月
HP ： https://solid-corp.com/
