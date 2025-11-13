産業用PoEスイッチの世界市場2025年、グローバル市場規模（12ポート以下、12～48ポート、48ポート以上）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用PoEスイッチの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、産業用PoEスイッチのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、世界の産業用PoEスイッチ市場は2024年に38億7,800万米ドルとなり、2031年には61億2,200万米ドルへ拡大する見通しです。予測期間の年平均成長率は6.8％です。米国の関税枠組みと各国の政策対応が競争環境や地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。産業グレード機は低温から高温までの広い動作温度、耐振動・防塵構造を備え、屋外監視、鉄道、電力、鉱業、製造現場などの厳環境で導入が進みます。
________________________________________
製品定義と機能
イーサネット給電は、ねじれ対の通信配線を用いて電力とデータを同時に供給する仕組みです。給電機能を内蔵したスイッチは、端末が給電対応かを自動判別し、最適な電力を安全に供給します。産業用機は長距離配線、広い温度範囲、落雷・ノイズ対策、冗長化機能、リングトポロジー対応などを特徴とし、無線アクセスポイント、監視カメラ、各種センサー、制御盤、小型基地局などを一括で接続・給電します。
________________________________________
調査目的
本レポートは、世界および主要国の総市場機会の把握、産業用PoEスイッチの成長可能性評価、製品別・用途別の需要予測、ならびに競争要因の分析を目的とします。定量データ（売上高・数量・平均販売価格）と定性評価（技術・規制・サプライチェーン）を併用しています。
________________________________________
主要特徴（データ範囲）
2020～2031年の消費額、販売数量、平均価格を地域別・国別・タイプ別・用途別に提示します。さらに2020～2025年の主要企業の売上・数量・平均販売価格を基にしたシェア推定も提供します。
________________________________________
市場動向・需要背景
産業分野における給電対応端末の普及が加速し、配線の簡素化と設置自由度の向上が投資を後押しします。製造現場では各工程に分散したセンサーや表示器、制御盤へ一括給電でき、保守の省力化と停止時間の削減に寄与します。屋外監視や交通インフラでは、電源確保が難しい地点においても通信線のみで設置可能な点が評価されています。
________________________________________
導入メリットと技術進化
統合監視や遠隔管理、高電力給電規格への対応、過負荷・短絡保護、優先度制御、冗長電源・冗長通信などが高度化しています。産業用認証、防爆要件、耐候筐体などのオプション拡充により、電力・鉱業・港湾・鉄道での適用領域が拡大します。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場の主な企業は Cisco、HPE、Dell、Juniper、Extreme Networks、Alcatel-Lucent Enterprise、Netgear、Broadcom Inc、D-Link、Adtran、Panasonic、Advantech、Allied Telesis、Zyxel、Alaxala、Microchip Technology （Microsemi）、Westermo、Rubytech、Moxa、Repotec、DrayTek、Unipoe、Huawei、ZTE、Axis Communications AB、PLANET Technology Corporation などです。通信系大手は大規模案件や高度機能で強みを持ち、産業特化型ベンダーは堅牢性や長期供給、現場対応力で差別化します。
