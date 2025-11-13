“二つの強み”が創る未来素材――クラッド鋼板市場、2031年に24.47億米ドルへ成長
クラッド鋼板（Clad Steel Plate）とは、異なる金属材料を圧着または溶接により複合化した多層鋼板であり、母材の強度と被覆材の耐食性・耐熱性を兼ね備える機能材料である。主な製造手法には、爆着法、圧延法、溶接法などがあり、用途に応じて炭素鋼・ステンレス鋼・チタン・ニッケル合金などが組み合わされる。この複合構造により、単一材料では実現できない高耐久性・軽量性・コスト効率が得られる点に特徴がある。近年では化学プラント、海洋構造物、エネルギー機器、圧力容器などの高付加価値分野で採用が拡大しており、環境負荷低減型の素材としても注目されている。特に日本市場では、重化学工業や再生可能エネルギー関連設備の更新需要を背景に、クラッド鋼板が「省資源・長寿命化」を支える中核素材として再評価されつつある。
グローバル市場の動向と成長基調
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルクラッド鋼板市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/52984/clad-steel-plate）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.0%で、2031年までにグローバルクラッド鋼板市場規模は24.47億米ドルに達すると予測されている。。成長を牽引しているのは、石油化学、LNGプラント、原子力・火力発電、造船など、腐食環境下での使用を前提とする分野である。これらの産業では、材料コストの最適化と設備寿命の延伸が経営課題となっており、クラッド鋼板は「高性能化と経済性の両立」を可能とする素材として戦略的価値を有している。また、世界的な脱炭素化の潮流に伴い、再エネ設備や水素製造装置など、新たな応用領域への展開も進みつつある。特にアジア・欧州では、インフラ更新や安全基準強化により、高信頼性素材への需要が増加している点が注目される。
図. クラッド鋼板世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334157&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334157&id=bodyimage2】
図. 世界のクラッド鋼板市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業と市場構造
LP Informationのトップ企業研究センターによると、クラッド鋼板の世界的な主要製造業者には、Voestalpine、Nobelclad、JFE、JSW、Shandong Baode Metal、Xian Tianli、Sichuan Jinglei、Jiangsu Huahong、Shanxi Baotai、Nippon Steelなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約29.0%の市場シェアを持っていた。これら上位企業は、長年の技術蓄積と品質管理力を背景に、化学・エネルギー分野向けに高機能製品を供給している。一方で、中国勢のShandong Baode Metal、Sichuan Jinglei、Jiangsu Huhongなどは、コスト競争力と生産能力を武器に、アジア圏を中心にシェアを拡大している。市場構造は寡占的傾向を示しつつも、地域需要の多様化により製品差別化が進んでおり、技術と信頼性を重視する欧日系企業と、コスト主導の中国・新興国勢が併存する形で均衡している。今後は、爆着法・圧延法などの製造技術の高度化に加え、サプライチェーンの安定確保やグリーン製造への対応が競争要因となる。日本企業にとっては、高耐食チタン・ニッケルクラッドの開発力を活かした高付加価値領域でのポジショニングが鍵となる。
日本市場の展望と導入意義
日本市場においてクラッド鋼板の導入が注目される背景には、（1）プラント設備の老朽化、（2）エネルギー転換政策、（3）資源循環型社会への対応という三つの構造要因がある。従来の単一鋼材では対応が難しい高温・高圧・腐食環境において、クラッド鋼板はメンテナンス周期の延長と運用コストの低減を同時に実現する。これは、設備投資判断において「ライフサイクルコスト最適化」の視点を重視する日本企業にとって極めて合理的な選択肢である。また、国際的なESG投資の潮流においても、資材効率の改善と環境負荷の低減を両立できる点で評価が高まっている。さらに、政策面ではインフラ強靭化および脱炭素社会の推進が継続課題となっており、クラッド鋼板の普及はそれらの施策を下支えする要素技術として位置づけられる。総じて、本素材は日本の産業構造転換における「基盤的革新材」としてのポテンシャルを有しており、今後の市場拡大においては、信頼性・供給安定性・環境性能を統合した総合価値訴求が求められるであろう。
