【OIL by 美術手帖ギャラリー】Thikity friendsによる個展「At my fireplace」を11月28日（金）より開催。頭の中で思い描いた独特の世界観をスタイリッシュな筆致で表現。