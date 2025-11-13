こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【OIL by 美術手帖ギャラリー】Thikity friendsによる個展「At my fireplace」を11月28日（金）より開催。頭の中で思い描いた独特の世界観をスタイリッシュな筆致で表現。
OIL by 美術手帖ギャラリー（東京都渋谷区 渋谷PARCO2階）では、Thikity friendsによる個展「At my fireplace」を2025年11月28日（金）～12月25日（日）の期間に開催します。
概要
Thikity friendsは、作品や絵を通じて人に喜んでもらえることに楽しさを感じ、幼少期から少しでも時間があればその場にある紙とペンを使って絵を描いていました。モチーフの多くは生きもの、自然の中にあるもの、日常的なもの。それらから感じ取る、心地よい動きやフォルム、素材、質感を線によって「収集するように」表現しています。
自身が頭の中で思い描く世界や物語をもとにした作品は、非現実なのにどこかにありそうでもある世界で、どことなく郷愁を覚えるような、色彩と線の物語が広がります。そこには作家が幼いころに外国で過ごしていた経験や、当時親しんでいたカートゥーン作品からの影響が感じられます。
本展では、コンパクトなサイズのキャンバス作品26点を中心に、作家初の試みとして、その場でお持ち帰りができるカジュアルなドローイング作品の展示即売も行います。
Thikity friendsのシンボルキャラクター「Thikity」は、自身が幼稚園の卒園式の記念に描いた自画像をオマージュした、作家の原点を象徴する存在です。今回は、そのThikityをモチーフにした新作グッズもご紹介します。
アーティスト・ステートメント
とあるアパートの住所 「201 GILLESPIE DR. Franklin TN 37067」のタイトルの展示から始まったThikity friends。今回「At my fireplace」では、アパートの部屋の中で、住人たちがそれぞれの暖炉のそばで過ごす様子や、その周りに飾られている思い出や絵を各部屋から集めた展示です。
暖炉の周りから見る景色には、住人によって違うさまざまな空間が広がります。その絵がどんな部屋に飾られていて、そこには誰が住んでいるのかを想像しながら、彼らの気配を感じ取って下さい。
Thikity friends
作品販売について
本展出品作品は、会場および、アートのECプラットフォーム「OIL by 美術⼿帖」にて販売します。
オンライン販売開始｜12月1日（月）16：00～
販売URL｜https://oil.bijutsutecho.com/gallery/733
※オンライン公開は会場販売開始後となるため、公開時点で売り切れの場合があります。
プロフィール
Thikity friends
( Mako Producer of Thikity friends )
神奈川県茅ヶ崎市出身。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。2021年よりアーティストとして活動をスタート。イラストレーションやグラフィックの制作を中心に、様々な場面で自由に動き回るオリジナルキャラクターThikity friends を、幻想的な世界観の中で自然や生き物を印象的に表現する。
「201 GILLESPIE DR. Franklin TN 37067」（VINYL TOKYO 東京 / 2022）
「ROOM」（No. 東京 / 2022）
「P&A pottery class CERAMICS MARKET」（PARCO Shibuya SKWAT 区画 東京 / 2023）
「Pixie」（VINYL TOKYO 東京 / 2023）
「POD ART MART」（pod 岡山 / 2023）
「Flat Time」（SUPER PERSONAL SHOW CASE 東京 / 2024）
「SMALL FINDINGS 」（888 ブックス パールブックギャラリー 東京 /2024）
「 NEWoMan ART Window 」（NEWoMan 横浜 /2025）
「GATHERING」（e2 gallery 東京 /2025） など。
展覧会詳細
Thikity friends「At my fireplace」
会期｜2025年11月28日（金）～12月25日（日）※会期中無休
時間｜11：00～21：00
会場｜OIL by 美術手帖ギャラリー
主催｜OIL by 美術手帖ギャラリー
企画協力｜at any place Interesting stuff showcase (@at_any_place_iss)
入場｜無料
お問い合わせ｜oil_gallery@ccc.co.jp
特集ページ｜https://oil-gallery.bijutsutecho.com/
■オープニングレセプション
11月28日（金）19：00～20：30
会場｜OIL by 美術手帖ギャラリー
作家も在廊予定です。予約不要・入場無料。
OIL by 美術手帖（ギャラリー）
住所 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ2階
電話番号 03-5422-3270
MAIL oil_gallery@ccc.co.jp
アクセス 渋谷駅ハチ公口徒歩5分
URLhttps://oil-gallery.bijutsutecho.com/
X @OILbyBT
Instagram @OILbyBT_gallery
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
