freee DEI Leadの吉村美音が、D&I AWARD 2025 個人賞で「大賞」および「Changemaker賞」を受賞
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、D&I推進を支援する株式会社JobRainbow（本社：東京都千代田区、代表取締役：星賢人）が主催するD&I AWARD 2025の個人賞において、freee DEI Leadの吉村美音が「大賞」および「Changemaker（チェンジメーカー）賞」を受賞したことをお知らせします。
■D&l AWARDとは
D&l AWARDは、D&Iに取り組む企業を認定・表彰する日本最大のアワードで、日本で活動する企業のD&Iの取り組みを独自の評価指標「ダイバーシティスコア」で採点し、スコアに応じて認定が授与されます。
また、社内のDEIB（多様性・公平性・インクルージョン・帰属意識）を評価指標「インクルージョンスコア」をもとに数値化し、参加企業の中で高スコアを獲得した企業には「トップインクルーシブカンパニー（TIC）賞」が授与されます。（※）
D&l AWARDの個人賞は、2025年より新たに新設されたものです。従来、DEIBの取り組みは制度や施策など、企業全体の方針に注目が集まる傾向がありました。しかし、現場では個人が声を上げ、それを組織の仕組みに変えているという状況を鑑み、組織の肩書きやポジションにかかわらずDEIBの価値を実践で示してきたすべての挑戦者・立役者・支援者を対象に、個人の一歩を見逃さず讃えることを目的とし、推薦形式にて表彰を行います。
個人賞では、「大賞」に加えて、「Changemaker（チェンジメーカー）賞」、「Trailblazer（トレイルブレイザー）賞」、「Evangelist（エバンジェリスト）賞」の3部門が創設されました。
D&l AWARD 2025 個人賞特設ページURL：https://diaward.jobrainbow.jp/individual-2025
※：個人賞を除く「D&I AWARD 2025」の認定・アワードおよびトップインクルーシブカンパニー賞の発表は12月を予定しています。
■受賞コメント：フリー株式会社 DEI Lead 吉村美音
この度は、D&I AWARD 2025 個人賞の「大賞」および「Changemaker（チェンジメーカー）賞」という光栄な賞をいただき、心より感謝申し上げます。freeeのミッション「スモールビジネスを、世界の主役に。」を実現するためには、DEIは必要不可欠です。すべてのスモールビジネスの皆さまが、より働きやすい環境を作り、創造性を発揮できる一助となれるよう、引き続き邁進します。
■freeeのDEIへの取り組み
freeeでは、2018年2月に「ダイバーシティ推進室」という部署を立ち上げ、さまざまな人材が働きやすく、パフォーマンスが発揮できるような環境づくりを推進することを目的とした活動を行っています。
2018年以降は、ダイバーシティ関連の全社研修や入社研修、社内コミュニティ・相談窓口の強化などを継続して実施。さらに、経営の基盤から働きやすさを追求していくために、専任部署「DEI（Diversity ,Equity & Inclusion）」を立ち上げ、活動はfreee単体にとどまらず、社会の進化を担う企業としてステークホルダーを巻き込みながらセミナーやイベントの開催、その他情報発信を強化しています。
URL：https://jobs.freee.co.jp/environment/diversity/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
