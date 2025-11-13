こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
２０２６年３月３１日から「株主優待制度」を拡充します！
～２００株以上保有する株主に京王ポイント１，０００ポイントから進呈！～
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）は、株主の皆様へのご優待として半年に一度、所有されている株式数に応じて「株主優待乗車証」や「株主優待券」を発行しています。
このたび、当社株式の魅力をより高め、株主の皆様に当社グループの施設およびサービスをより一層ご利用いただくことを目的として、年１回、所有株式数が２００株以上の株主様を対象に、株式数に応じて、京王沿線約７５０店舗の京王ポイントサービス対象店で使える京王ポイントを進呈する株主優待を新たに追加します。新しい株主優待制度は、２０２６年３月３１日現在の株主様への株主優待から実施します。
詳細は以下のとおりです。
１．実施内容
※ポイントに交換できる進呈券を発行します。このポイント進呈券と京王パスポートカードを京王パスポートカウンター（京王百貨店新宿店４階・聖蹟桜ヶ丘店８階）にお持ちいただいた方に、券面記載のポイントを進呈します。
２．実施時期
２０２６年３月３１日の基準日に、株主名簿に記録された株主様への株主優待から実施します（ポイント進呈にかかる株主優待は２０２６年７月上旬ごろまでに発送予定）。なお、本優待は、毎年３月３１日の株主名簿に記録された株主様に実施します。
※株主優待制度につきましては、京王ホームページをご覧ください。
ＵＲＬ：https://www.keio.co.jp/company/stockholder/benefit_plan/index.html
３．株主優待についてのお問い合わせ
京王電鉄 法務・コンプライアンス部 文書・株式担当
TEL.０４２－３３７－３１１４（平日９：１５～１８：００）
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 法務・コンプライアンス部 文書・株式担当
TEL.０４２－３３７－３１１４（平日９：１５～１８：００）
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）は、株主の皆様へのご優待として半年に一度、所有されている株式数に応じて「株主優待乗車証」や「株主優待券」を発行しています。
このたび、当社株式の魅力をより高め、株主の皆様に当社グループの施設およびサービスをより一層ご利用いただくことを目的として、年１回、所有株式数が２００株以上の株主様を対象に、株式数に応じて、京王沿線約７５０店舗の京王ポイントサービス対象店で使える京王ポイントを進呈する株主優待を新たに追加します。新しい株主優待制度は、２０２６年３月３１日現在の株主様への株主優待から実施します。
詳細は以下のとおりです。
１．実施内容
※ポイントに交換できる進呈券を発行します。このポイント進呈券と京王パスポートカードを京王パスポートカウンター（京王百貨店新宿店４階・聖蹟桜ヶ丘店８階）にお持ちいただいた方に、券面記載のポイントを進呈します。
２．実施時期
２０２６年３月３１日の基準日に、株主名簿に記録された株主様への株主優待から実施します（ポイント進呈にかかる株主優待は２０２６年７月上旬ごろまでに発送予定）。なお、本優待は、毎年３月３１日の株主名簿に記録された株主様に実施します。
※株主優待制度につきましては、京王ホームページをご覧ください。
ＵＲＬ：https://www.keio.co.jp/company/stockholder/benefit_plan/index.html
３．株主優待についてのお問い合わせ
京王電鉄 法務・コンプライアンス部 文書・株式担当
TEL.０４２－３３７－３１１４（平日９：１５～１８：００）
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 法務・コンプライアンス部 文書・株式担当
TEL.０４２－３３７－３１１４（平日９：１５～１８：００）