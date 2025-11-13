Contentsquare、グローバルパートナーを表彰する「CSQ Partner Awards」受賞企業を発表

Contentsquare Japan合同会社

デジタル体験アナリティクスのグローバルリーダーであるContentsquare（コンテンツスクエア）は、この度、2025年度のパートナー企業を表彰する「CSQ Partner Awards」の受賞企業を発表しました。本アワードは、Contentsquareのプラットフォームを活用し、顧客に有意義なインパクトを提供することで、卓越したビジョン、コミットメント、およびイノベーションを示したグローバルなパートナーを表彰するものです。

CSQ Partner Awardsについて

Contentsquareにとって、パートナー企業様はお客様のデジタル戦略における長期的な成功を確実にするために不可欠な存在です。本アワードは、Contentsquareソリューションの提供と顧客のデジタル体験向上に際し、特に卓越した貢献を果たしたパートナーの功績を称えることを目的としています。

世界各国から選ばれた受賞企業の中で、日本のソフトバンク株式会社がアジア太平洋および日本（APJ）地域のトップパートナーとして「APJ Solution Partner of the Year」を受賞しました。

https://go.contentsquare.com/csq-partner-award-winners

ソフトバンク株式会社の受賞部門：APJ Solution Partner of the Year

「APJ Solution Partner of the Year」は、ContentsquareのAPJ（アジア太平洋および日本）地域における成長と顧客維持に最も大きな影響を与えたパートナーに贈られます。

ソフトバンク株式会社は、Contentsquareとの共通目標の達成と、お客様に対するデジタル体験の改善を通じた著しい価値提供において、卓越した貢献を果たしたことが高く評価されました。特に、Contentsquareのソリューションを通じて、日本国内の企業に対し顧客体験の強化を推進し、事業成長に貢献した点が選定の決定的な要因となりました。

Contentsquare Japan合同会社 カントリーマネージャー 伊奈 憲一郎からのコメント

Contentsquare Japan合同会社 カントリーマネージャー 伊奈 憲一郎

「この度のソフトバンク様の『APJ Solution Partner of the Year』受賞を心よりお祝い申し上げます。これは、Contentsquareのソリューションが日本市場において、お客様のデジタル変革に貢献していることの確かな証だと感じています。

今後も、私たちはソフトバンク様を代表する戦略的パートナーとのアライアンスをさらに強固にし、Contentsquareの持つ革新的なデジタル体験分析の価値を、より多くの日本企業様へ届けてまいります。パートナーの皆様と共に、日本のデジタルエコシステムの成長と、消費者の皆様へのより良いデジタル体験の提供に尽力していく所存です」。

Contentsquareについて

Contentsquare（コンテンツスクエア）は、デジタル上のカスタマージャーニーに関わるすべてのチームが簡単に使いこなせる、オールインワン型のエクスペリエンス・インテリジェンス・プラットフォームです。柔軟で拡張性の高いこのプラットフォームは、ブランドとのオンライン接点の全体にわたって、顧客がどのようなジャーニーでどのような体験をしているかの深い洞察を短時間で導き出します。

AIの力によって、これまで見過ごしていた顧客体験の改善機会を発見し、実際のユーザー行動データに基づく根拠をもって、成果につながる施策をより迅速に実行できるようになります。

有力ブランドを運営する企業はContentsquareを利用することで、常に変化を続ける顧客とそれを取り巻く状況に素早く対応し、より多くの顧客により素晴らしい体験を提供してビジネスを成長させています。当社のエクスペリエンス・インテリジェンス・プラットフォームは、世界中の130万を超えるウェブサイトに導入されており、デジタル体験の最適化に活用されています。さらに詳しくは www.contentsquare.com/ja-ja/(https://contentsquare.com/ja-ja/) をご覧ください。