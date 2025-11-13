【大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション】10日間限定　いちごが主役のクリスマスアフタヌーンティー　いちごの贅沢パフェ、ピスタチオやホワイトチョコが彩るスイーツが登場

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発クリスマス期間限定のアフタヌーンティー、ホリデームードいっぱいのビジュアルに注目

「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」（「大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション」以下「大阪ステーションホテル」）（大阪市北区 総支配人 佐藤伸二）は、2025年12月16日（火）より、「Afternoon Tea “VOYAGE” La saison de Noel」（以下、クリスマスアフタヌーンティー）を10日間限定で提供することをお知らせいたします。

花のようないちごが可憐に咲く、赤くきらめくシャンパンカクテル。シュワッと弾ける泡に、心ときめく

唯一無二の“食”の魅力を追い求めつづける「大阪ステーションホテル」。29階「THE LOBBY LOUNGE」のアフタヌーンティーでは、日本の上質な果物を主役に、その果物が一番おいしい期間にのみ提供することにこだわっています。季節ごとに美しい風景に出会う旅のように、次々と移り変わる季節の果物をつかまえる旅をしていただきたい、との願いを込めて「Afternoon Tea “VOYAGE”」と名付けています。

ホワイトチョコのリースが輝く、甘酸っぱいいちごのクリスマスパルフェ。華やかなボリューム感も魅力

街角にイルミネーションが輝くころ、12月16日（火）から12月25日（木）までの10日間、クリスマス期間限定のアフタヌーンティーを提供します。主役のフルーツは、赤くきらめく果実、みずみずしい果汁で、昨年多くの方を魅了したいちご。エグゼクティブペストリーシェフ 吉田修が率いるペストリーチームが、繊細な感性と確かな技で、フェスティブシーズンにふさわしい優美なスイーツをお届けします。

いちごのジューシーな甘さとほのかな酸味に、ピスタチオの香ばしいコク、ホワイトチョコレートのまろやかな風味を重ね、口に運ぶたびに幸せな余韻が広がる味わいに。赤・緑・白の彩りと、ツリーやオーナメントなどのモチーフが、クリスマスムードを一層引き立て、心弾むひとときを演出します。

■いちご色にきらめくウェルカムカクテルで、クリスマスに乾杯

シャンパンの繊細な泡といちごの甘みが織りなす、祝福のはじまりを告げる一杯

甘酸っぱいいちごの魅力を閉じ込めたオリジナルカクテル「Rosee de Noel」。果実のフルーティーな甘みを、ローズの香りとシャンパンの泡が華やかに引き立てます。トップには、花のようにカービングしたいちごを添えて、愛らしく。甘美なスイーツとともに、ときめきに満たされる、夢のようなティータイムの始まり。（カクテルはノンアルコールも選択可）

■クリスマスの魔法に包まれた、上品なスイーツが勢ぞろい

冬の静けさに映える、きらびやかなクリスマスカラーのスイーツ。思わず見とれてしまう愛らしさ

ピスタチオムースのまろやかさとタルトのサクサク食感が響き合う「ピスタチオツリー」、いちご風味のジュレの酸味とホワイトチョコの甘さが口のなかで溶け合う、雪のような輝きの「ガトーブラン」、ツリーを彩る装飾のように美しい「オーナメントムース」など。色とりどりの宝石のようなスイーツが、アフタヌーンティースタンドを祝祭ムードで飾ります。

■クリスマスカラーで彩る、いちごの贅沢パルフェ

アイスの滑らかな舌触りといちごの甘み、スポンジと生クリームを絡めてひと口頬張れば…心ほどける至福のハーモニー

フレッシュないちご8粒を堪能できるパルフェ。ふんわりとしたスポンジに、ジューシーないちご風味のジュレと、ピスタチオとストロベリーのアイスを重ね、なめらかな生クリームが甘みを引き立てます。ホワイトチョコで描いたリースのような美しい輪が、上品なアクセントに。ひと口ごとに広がる、まるでクリスマスケーキのような繊細な味わいをお楽しみください。

■特別な日に 優雅なセイボリーの贈りもの

キャビアや尾崎牛に加え、トリュフの風味も楽しめる、豪華なセイボリー ひと口ごとに贅沢な味わい

いちごの酸味と生ハムの旨味が引き立てあう「いちごとハモン・デ・テルエル」、塩味とコクのバランスが絶妙なマダガスカル産キャビアを合わせた「カリフラワーのムースとキャビア」、芳醇なトリュフの香りをまとったリッチなポテトや、尾崎牛を100％使用したミニバーガーなど。多彩な食材で織りなすセイボリーが、スイーツとともに至福の時間を紡ぎます。

■Afternoon Tea “VOYAGE” La saison de Noel 販売概要

・場所：THE LOBBY LOUNGE

・期間：2025年12月16日（火）～ 12月25日（木）

・時間：12:00-16:30スタート ※30分刻みで予約受付 ※3日前正午までの予約制

・料金：\12,000 ※2時間30分制（ドリンクフリーフローは開始から2時間）

大阪ステーションホテルホームページ Happy Holidays 特設ページ

メニューの詳細はこちら :https://osakastation-hotel.jp/news-topics/272～クリスマス・年末年始のご案内～

クリスマス・年末年始のレストランスペシャルメニューや、期間限定の情報を随時公開いたします。

詳細・ご予約はこちら :https://osakastation-hotel.jp/pages/holidays

■DAMMANN FRÈRES

1692年からフランスの紅茶文化を優雅に彩ってきた名門ブランド。フリーフローで提供する14種類の紅茶のうち、「メランジュキャラバン」と「プランタンエターナル」は大阪ステーションホテルだけで味わえる日本初輸入のブレンドです。伝統を重んじながらも、時代に合わせた革新性を取り入れた、エレガントな味わいをお楽しみください。

ダマンフレール公式サイト：https://dammann.jp/

■THE LOBBY LOUNGE

初代大阪駅の切妻屋根をモチーフにした天井高約10メートルの『光の屋根』と線路に見立てた巨大なアートが象徴的なロビーラウンジ。旅人たちの想いや時間に寄り添い、その一服のひとときに、心を込めて、おもてなしいたします。

・営業時間：11:00-19:00（L.O.18:30）

・席数：81席

・アクセス：THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection 29階

JR大阪駅西口直結「ＪＰタワー大阪」内

・ホテル公式HP：https://osakastation-hotel.jp/

・ホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/osakastation_hotel/

THE LOBBY LOUNGE 詳細 :https://osakastation-hotel.jp/restaurants-bar/the-lobby-lounge/【JR西日本ホテルズについて】

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」。

「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

【オートグラフ コレクション ホテルについて】

オートグラフ コレクションは、50以上の国と地域の中でも最も魅力的な場所に佇む330軒以上の独立系ホテルそれぞれが持つ個性を尊重し、オリジナリティを提唱しています。どのホテルも、はっきりとしたビジョン、精神、そして個性的で特別な“唯一無二”のホテルを形作るストーリーにインスパイアされた、情熱に満ちたホテルとなっています。オートグラフ コレクション ホテルは、その土地ならではのクラフトや、独自の視点で作り上げられるデザインとホスピタリティによって厳選され、生涯忘れられない思い出を刻む豊かでイマーシブなひとときを提供します。詳しくは、https://autograph-hotels.marriott.com/ja-JP/をご覧ください。また、Instagram、X、Facebookで、#ExactlyLikeNothingElse（唯一無二）な瞬間の数々を検索してみてください。また、オートグラフ コレクションは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバルな旅行プログラム、Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Moments(TM)での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、https://www.marriott.co.jp/default.miをご覧ください。

※本商品は会員特典の適用対象外です。

※掲載の料金は消費税・サービス料を含みます。

※画像は全てイメージです。

※料理内容は仕入れ等の都合により変更する場合がございます。