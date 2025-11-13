青春のフロンティア、2ndONEMAN「Asia！ワンマン！！ガチ青春！！！」のチケットが販売開始！！！
7人組アイドルグループ「青春のフロンティア」(運営：株式会社Funnyepoch)は、2026年1月16日(金)に2nd ONE MAN LIVE「Asia！ワンマン！！ガチ青春！！！」を開催します。
フライヤー
青春のフロンティア、結成10ヶ月--
走り抜けた日々がついにひとつの頂へ辿り着く。
2nd ONE MAN LIVE
「Asia！ワンマン！！ガチ青春！！！」
泣いて、笑って、悔しがって、夢を見て。
すべての瞬間をステージに置いてきた彼女たちが、
大舞台で“青春の今”を証明する。
あの日の後悔も、昨日の涙も、全部、ここで物語に変わる。
どうか、その証人になってください。
■開催概要
青春のフロンティア単独公演
タイトル ：結成10ヶ月。Asiaワンマンガチ青春
日時 ： 2026年1月16日(金)
OPEN 18:00 START 19:00
出演 ： 青春のフロンティア
チケット種別： Sチケット \15,000
Aチケット \2,500
招待チケット\500
当日券 \3,000
チケットURL
https://tiget.net/events/442536