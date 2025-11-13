7人組アイドルグループ「青春のフロンティア」(運営：株式会社Funnyepoch)は、2026年1月16日(金)に2nd ONE MAN LIVE「Asia！ワンマン！！ガチ青春！！！」を開催します。





フライヤー





青春のフロンティア、結成10ヶ月--

走り抜けた日々がついにひとつの頂へ辿り着く。





2nd ONE MAN LIVE

「Asia！ワンマン！！ガチ青春！！！」





泣いて、笑って、悔しがって、夢を見て。

すべての瞬間をステージに置いてきた彼女たちが、

大舞台で“青春の今”を証明する。





あの日の後悔も、昨日の涙も、全部、ここで物語に変わる。

どうか、その証人になってください。









■開催概要

青春のフロンティア単独公演

タイトル ：結成10ヶ月。Asiaワンマンガチ青春

日時 ： 2026年1月16日(金)

OPEN 18:00 START 19:00

出演 ： 青春のフロンティア

チケット種別： Sチケット \15,000

Aチケット \2,500

招待チケット\500

当日券 \3,000





チケットURL

https://tiget.net/events/442536