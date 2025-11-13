「BOYS II PLANET」に出演し、日本人として唯一ファイナルまで進出したYUMEKIのファンミーティングツアーのソウル公演「2025 YUMEKI FANMEETING＜You Make It＞」が、白岩アートホールで2025年11月9日(日)に開催された。





2025 YUMEKI FANMEETING＜You Make It＞ソウル公演(1)





2025 YUMEKI FANMEETING＜You Make It＞ソウル公演(2)





2025 YUMEKI FANMEETING＜You Make It＞ソウル公演(3)





(C)GRIGO Entertainment









「2025 YUMEKI FANMEETING＜You Make It＞」ソウル公演は、なんと客席からYUMEKIが登場するサプライズなオープニングからスタート！YUMEKIと同級生で「BOYS II PLANET」に出演したDKBのヤン・ヒチャンがイベントMCとして登場すると、人生初のMCと思えないほどスムーズかつ盛り上げ上手な進行を見せ、最初は少し緊張した表情を見せていたYUMEKIも次第にリラックス。YUMEKIファン全員が生で見たいと思っていたであろう様々なダンスパフォーマンスでファンを魅了した。





さらに、11月12日に誕生日を迎えるYUMEKIをお祝いするコーナーでは、「BOYS II PLANET」に出演したDKBのハン・ヘリジュン、YUMEKIとのケミであるウィメキ(スィ・チンウィ＆ユメキ)が大きな話題となったスィ・チンウィが駆けつけるビッグサプライズ！YUMEKI本人も全く知らなかったという2人の登場にファンからも大歓声があがった。





これまでたくさんの愛と声援を送ってくれたファンの皆さんへ直接恩返しをするために、ファンミーティングをしたいと思っていたと語ったYUMEKI。誰もが認めるダンスと振り付けの実力がわかるパフォーマンスステージの数々はもちろん、誠実な人柄が垣間見えるトークコーナーやプレゼントコーナーまで、「2025 YUMEKI FANMEETING＜You Make It＞」ソウル公演はYUMEKIにとっても、この日駆けつけたファンにとっても最高の想い出となっただろう。





12月7日には大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪) メインホール、1月12日には東京NHKホールで開催する「2025 YUMEKI FANMEETING［YOU MAKE IT ］IN JAPAN」では、日本のファンの方により楽しんでもらえるよう、新たなステージも準備中とのこと。ぜひ会場でYUMEKIの唯一無二の魅力溢れるステージを体感してほしい。





写真クレジット：(C)GRIGO Entertainment









■「2025 YUMEKI FANMEETING［YOU MAKE IT ］IN JAPAN」公演概要

【日時/会場】

・大阪公演

2025年12月7日(日) 大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪) メインホール

1部 OPEN 13:00 / START 14:00 2部OPEN 17:30 / START 18:30





・東京公演

2026年1月12日(月祝) NHKホール

1部 OPEN 13:00 / START 14:00 2部OPEN 18:00 / START 19:00





【チケット料金】

・VIP席：19,800円(税込)

※客席前方エリア、終演後グループフォト撮影会【1:20抽選】、終演後お見送り会(ALL)、ランダムサインフォトカード各回50名様(抽選)

・指定席：11,500円(税込)





【チケット販売スケジュール】

iT'S MEMBER先行(抽選) ：11月14日(金)18:00～11月16日(日)23:59

オフィシャル先行(抽選)：11月14日(金)18:00～11月16日(日)23:59

https://eplus.jp/yumeki/

プレイガイド先行(先着)：11月25日(火)18:00～11月28日(金)23:59

一般発売日 ：11月29日(土)10:00～





【チケット申込に関するお問い合わせ】

イープラス https://support-qa.eplus.jp/





【公演に関するお問い合わせ】

・大阪公演 キョードーインフォメーション 0570-200-888

・東京公演 サンライズプロモーション東京 0570-00-3337





【主催】LOUD FUN TOGETHER

【企画】SH GOLD COMPANY、GRIGO Entertainment

【制作】iTONY INTERNATIONAL

【協力】MY ENTERTAINMENT