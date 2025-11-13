阪神電気鉄道株式会社（以下、阪神）と近畿日本鉄道株式会社（以下、近鉄）では、阪神・近鉄沿線の初詣・初旅をお楽しみいただける阪神版「伊勢神宮初詣割引きっぷ」と「阪神・近鉄新春1dayチケット」を発売します。





阪神版「伊勢神宮初詣割引きっぷ」は、阪神沿線のお客さまが伊勢神宮にご参拝いただく際に便利なきっぷで、阪神全線乗り降り自由な乗車券（神戸高速線を除く）、大阪難波駅からフリー区間（松阪駅～賢島駅間）までの近鉄線往復乗車券・往復特急券引換券、フリー区間乗車券、フリー区間用特急券引換券（2枚）や観光施設の割引特典がセットになっています。おとな6,300円と大変お得で、伊勢神宮参拝後には、松阪・鳥羽・志摩への観光もお楽しみいただけます。

また「阪神・近鉄新春1dayチケット」は、阪神・近鉄両沿線の初詣にご利用いただけるきっぷで、阪神全線（神戸高速線を含む）と近鉄奈良線（大阪難波駅～近鉄奈良駅間）、生駒ケーブル（鳥居前駅～生駒山上駅間）が1日乗り放題で、おとな1,700円とお得なうえ、西宮神社（西宮えびす）、生田神社、湊川神社（楠公さん）、長田神社のうちいずれか1神社の「祈念品」引換券と、春日大社、生駒聖天（宝山寺）、石切劔箭神社、枚岡神社のうちいずれか1社寺の「おみくじ」引換券がセットになっています。

便利でお得な初詣きっぷで、伊勢神宮をはじめ阪神・近鉄沿線の初詣・初旅に是非お出掛け下さい。





