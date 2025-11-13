石川玩具株式会社(本社：東京都墨田区、代表：中村 幸一)は、2025年秋より「Melissa and Doug(メリッサ＆ダグ)」全29アイテムを全国の玩具店および各所ECサイトにて販売開始いたしました。





【URL】 https://ishikawa-toy.com/melissaanddoug/





メリッサ＆ダグ





◎メリッサ＆ダグとは

アメリカ発の玩具ブランド「Melissa and Doug(メリッサ＆ダグ)」は、創業から35年以上にわたり、ユニークで安全な木製を中心としたおもちゃを提供し続けており、そのデザインと高い安全性で世界約80カ国の子どもたちに愛されています。日本では2025年秋より石川玩具が販売代理店として販売を開始しました。









◎デジタルデバイスを使わない、五感を育む遊び

メリッサ＆ダグのおもちゃは子どもたちが遊びを通して自由な発想や創造力を養うことを目指しています。

デジタル画面から離れ、子どもたちが自らの手で触れ、感じ、考え、創造する喜びを通じて、かけがえのない成長の機会を提供し、長く遊べるおもちゃを幅広く取り揃えております。

発達を促す知育玩具から、おままごと、パズル、ブロックなどをラインナップ。









◎ラインナップ1 知育

お子さまの年齢や個性に合わせて自由に遊びながら学べるおもちゃ





パウンディングベンチ





◇パウンディングベンチ

トンカチでトントン打ち込むと反対側のお顔がニョキっと出てきます。

ただ打ち込むだけではなく、高さを調節してみたり、揃えてみたり、数を数えてみたり…他にはどんな遊びができるかな？





価格 ：4,180円(税込)

対象年齢：2才以上





形合わせ時計





◇形合わせ時計

様々な形、色、数字の書かれた形合わせ時計です。

時計の学習だけでなく数字の順番を学んだり、形・色合わせ遊びをすることができます。





価格 ：2,750円(税込)

対象年齢：3才以上





知育アイテム 一覧





全8アイテム









◎ラインナップ2 パズル

カラフルで賑やかな木製パズルは丈夫で長く遊ぶことができます。





チャンキーパズルビークル





◇チャンキーパズルビークル

鮮やかな色使いで描かれた働く車たちは厚みのあるピースは掴みやすく、パズルとしても積み木としても遊ぶことができます。





価格 ：1,980円(税込)

対象年齢：2才以上





パズルイアテム 一覧





全6アイテム









◎ラインナップ3 ままごと

アメリカンなデザインで本格的ながらかわいらしいおままごとシリーズ





アイスクリームセット





◇アイスクリームセット

みんなが大好きなフレーバーがたくさん入ったアイスクリームのセット

ディッシャーでアイスをすくってコーンに乗せましょう！

大きなアイスクリームボックスもついているのでお片付けも簡単。





価格 ：3,850円(税込)

対象年齢：3才以上





フェルトピザセット





◇フェルトピザセット

フェルトでできたピザ生地にトッピングをしてオリジナルのピザを作れるセットです。

オリーブやトマト、マッシュルームなどを使って一番おいしいピザができるかな？

パッケージはピザの箱に大変身します！





価格 ：3,850円(税込)

対象年齢：2才以上





調味料セット





◇調味料セット

本物そっくりの調味料を使って味付けをしちゃいましょう！

シャカシャカしたりびよーんと伸びたりひと味違ったおままごと遊びを楽しめます。

おしゃれなスタンド付きで収納もできちゃいます。





価格 ：4,180円(税込)

対象年齢：3才以上





ままごとアイテム 一覧





全10アイテム









◎ラインナップ4 ブロッカブル

木とフェルトを使った新しいブロック！ジョイントを使って好きなようにパーツ同士を組み合わせましょう





ブロッカブル 乗り物





◇ブロッカブル 乗り物

ブロックをはめ合わせて、乗り物を作りましょう！ヨット、飛行機、トラクター、レースカーを作って遊んだり、ブロックを組み合わせて自分だけの面白い作品を作ることができます。

パッケージは折りたたんでプレイ スペースとしても使用できます。

ピースは持ち手付きのボックスに収納でき、簡単に片付けて持ち運びができます。





価格 ：6,600円(税込)

対象年齢：2才以上





ブロッカブルアイテム 一覧





全5アイテム





(C)2025 Spin Master Ltd. All Rights Reserved. All trademarks, including names, characters, images and logos, are protected by trademarks, copyrights and other Intellectual Property rights owned by Spin Master Ltd. or its subsidiaries, licensors and licensees.









◎石川玩具株式会社について

石川玩具は1926年より、おもちゃ業界を事業ドメインとして多くの販売店様、メーカー様とお取引しています。全国にも営業所・物流拠点を持ち、様々なニーズに迅速に対応できる体制を整えています。

安心して遊ぶことのできる「おもちゃ」を届けることでお子様の幸せと成長に貢献する企業でありたいと願い、「誠実と努力」をもって、企業と業界の発展をますます進めるべく、新たなスローガンである「ワクワクを創造するおもちゃ業界の架け橋となる。」を掲げ、変革もいとわず挑戦し続けていきます。









【会社概要】

社名 ： 石川玩具株式会社

本社所在地： 東京都墨田区本所1-25-7

代表取締役： 中村 幸一

事業内容 ： 玩具卸売業／玩具の企画開発販売

創業 ： 1926年

設立 ： 1951年

HP ： https://www.ishikawa-toy.co.jp/