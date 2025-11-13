前回の会場の様子１

「たま未来・産業フェア」は、製品展示や商談、出展企業と来場者との交流を通じたビジネスチャンスを提供するとともに、新たなビジネスに向けたヒントの獲得やイノベーション創出を 促すことを目的とする展示会です。

　このたび、公式WEBサイトから来場登録（無料）が可能となりましたので、お知らせします。

　第３回となる今回は、前回よりも出展者数を増やし、多摩地域を中心に150以上の優れた 製品・サービスを持った中小企業が集まりました。また、日本最大級のテクノロジーメディア 「ギズモード・ジャパン」による中小企業の技術力に着目した講演など、魅力的なステージ イベントや、お子様から大人まで楽しめるワークショップ、体験型の特別企画も実施いたします。 皆様のご来場を心よりお待ちしております！

前回の会場の様子２

前回の会場の様子３

開催概要

◆開催期間　　令和 8年１月30日（金）10:00～17:00

　　　　　　　　　　　１月31日（土）10:00～16:00

◆会　　場　　東京たま未来メッセ

　　　　　　　

◆分　　野　　「ものづくり」「GX・DX」「くらし」「リーディングプロジェクト」

 

◆出展規模　　150以上の企業・団体

 

◆入 場 料　　無料　※来場登録が必要です。

 

◆来場登録　　公式WEBサイトからご登録ください。

　　　　　　　（https://tama-innovation-event.jp） 　　　　

 