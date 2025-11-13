GARRACKから「金沢箔」を使用した、アニメ「鬼滅の刃」の日本製機械式時計が発売。不死川実弥、伊黒小芭内、悲鳴嶼行冥モデルの3型を11月17日に予約開始し、11月21日より発売します。

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜）はキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」から、日本の伝統工芸の一つである「金沢箔」を使用した、アニメ「鬼滅の刃」の機械式腕時計（自動巻き）新3モデルを11月17日に予約開始し、11月21日より発売します。

特設ページはこちら：https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/kimetsu2025_1/(https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/kimetsu2025_1/)

日本の伝統工芸「金沢箔」を使用し、アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターを再現。文字盤を熟練の職人が一つ一つ手作業で仕上げた芸術品ともいえる逸品です。

時計の心臓部であるムーブメントは日本製を使用し、日本で組み立てたメイドインジャパンの腕時計です。

不死川実弥、伊黒小芭内、悲鳴嶼行冥をイメージした3モデルを新たにラインナップ。

日本の伝統工芸「金沢箔」を使用

金閣寺に使用されていることで知られる金沢箔。金沢は、金箔生産に適した気候風土と歴史を背景に発展した日本一の金箔の産地です。金属塊をたたいて約 0.1μm（１mmの1万分の1）という薄さまで伸ばしたものを、熟練の職人が一つ一つ心を込めて彩色しています。全て手作業で行われるため、製品ごとに個性が感じられます。

不死川実弥モデル

【商品特徴】

１.12時位置には鎹鴉のモチーフを配置

２.鍔をモチーフとした1秒毎に回る回転ディスク。

３.時分針には日輪刀と鞘をデザイン

【商品詳細】

商品名：『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計 不死川実弥モデル

品番：SMS-41-KY-SS

価格：74,800円(税込)

ムーヴメント：自動巻き(MIYOTA 82S5)

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：銀箔

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：5気圧防水

ケース直径：41mm

ケース厚：12mm

ベルトラグ幅：22mm

腕周り：12.5cm～18.5cm

伊黒小芭内モデル

【商品特徴】

１.12時位置には鏑丸のモチーフを配置

２.鍔をモチーフとした1秒毎に回る回転ディスク

３.時分針には日輪刀と鞘をデザイン

【商品詳細】

商品名：『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計 伊黒小芭内モデル

品番：SMS-41-KY-IO

価格：74,800円(税込)

ムーヴメント：自動巻き(MIYOTA 82S5)

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：銀箔

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：5気圧防水

ケース直径：41mm

ケース厚：12mm

ベルトラグ幅：22mm

腕周り：12.5cm～18.5cm

悲鳴嶼行冥モデル

【商品特徴】

１.12時位置には鎹鴉のモチーフを配置

２.羽織の模様をモチーフとした1秒毎に回る回転ディスク

３.時分針は日輪刀の鎖部分をデザイン

2時と10時のインデックスに重なると日輪刀のデザインが完成します。

【商品詳細】

商品名：『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計 悲鳴嶼行冥モデル

品番：SMS-41-KY-HG

価格：77,000円(税込)

ムーヴメント：自動巻き(MIYOTA 82S5)

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：銀箔

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：5気圧防水

ケース直径：41mm

ケース厚：12mm

ベルトラグ幅：22mm

腕周り：12.5cm～18.5cm

アニメ「鬼滅の刃」とは

集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数２億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信、2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信した。

2024年2月からは前作を超える145以上の国と地域で『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信。

そして、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が2025年7月18日全国公開。

人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが全世界で人気を博している。

公式サイト： https://kimetsu.com/

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

GARRACK（ギャラック）とは

日本が誇るキャラクターとファッションを高次元で融合させたライフスタイルブランドです。厳選された素材を使用し、大人の日常生活に溶け込むこだわりのデザインで、キャラクターの魅力を日々の暮らしに取り入れることができます。上質なアイテムで、心が躍るような特別な瞬間をお楽しみください。

GARRACK公式サイト https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

発売元：株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社。輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。ヴェルサーチェウォッチやフルラウォッチの日本総代理店を務める一方、メーカーとしてエンジェルハートやGARRACKを開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。

ウエニ貿易公式サイト https://www.ueni.co.jp/