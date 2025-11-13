一般社団法人日本フレスコボール協会は、公認地域クラブ「FRESCOBALL ALPS」が、2024年11月15日(土)と12月13日(土)に長野県駒ヶ根市でフレスコボールの無料体験会を実施することを発表しました。



今回の体験会は、日本トップクラスの選手から直接指導を受けられる点が大きな特徴とされています。11月の回には2025年度日本代表に選出された岡井花子選手と宮山有紀選手が、12月の回には同じく日本代表の外山祐次選手、鈴木麻井子選手に加え、国内ランキング上位の原七海選手が講師として参加する予定です。





主催する「FRESCOBALL ALPS」は、ビーチスポーツであるフレスコボールを場所にとらわれずに楽しむことを目指しており、過去には畑で体験会を実施するなど、ユニークな普及活動を展開しています。今回は、アルプスの自然に囲まれた芝生広場を舞台に、協力してラリーを続ける「思いやりのスポーツ」とも呼ばれるフレスコボールの魅力を伝えることを目的としています。









フレスコボール無料体験会の概要

イベント名: フレスコボール無料体験会

開催場所: かっぱ広場（長野県駒ヶ根市下平2426-1）

参加費: 無料（ラケット、ボールの無料貸出あり）

関連URL:

・イベント詳細(Instagram): https://www.instagram.com/frescoball.alps/



【11月体験会】

・開催日時: 11月15日(土) 13:00～

・講師: 岡井花子選手、宮山有紀選手

・申込フォーム: https://forms.gle/VocembaR1SXrVDZu9



【12月体験会】

・開催日時: 12月13日(土) 13:00～

・講師: 外山祐次選手、鈴木麻井子選手、原七海選手

・申込フォーム: https://forms.gle/yVofDoeY6wCgVjWt5



